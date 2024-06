WhatsApp viene costantemente arricchita con nuovi aggiornamenti. Quest’ultimi introducono miglioramenti significativi che mirano a cambiare, in meglio, l’esperienza di tutti gli utenti. A tal proposito, l’app fornisce la possibilità di avere sempre a portata di mano le proprie chat più importanti. Si tratta di una funzione disponibile da un po’, ma che non tutti gli utenti conoscono. Quest’ultima, particolarmente utile, permette di fissare in alto le chat più rilevanti. Si tratta di una funzione particolarmente utile per non perdere di vista le conversazioni con i propri familiari o con i gruppi di lavoro.

Come fissare in alto le conversazioni importanti su WhatsApp

Usufruire di tale funzione è molto semplice. Bisogna accedere all’applicazione e selezionare la chat in questione. A questo punto basta cliccare sull’icona a forma di puntina. In questo modo, la conversazione rimarrà sempre in cima alla lista. Si tratta di una funzione particolarmente utile che facilita l’accesso rapido alle proprie chat.

Anche gli utenti iOS possono beneficiare di soluzioni simili. È possibile fissare fino a tre chat in alto. Bisogna effettuare uno swipe verso destra sulla conversazione desiderata e selezionando l’icona a forma di puntina. Ciò rende più semplice e veloce l’accesso alle chat preferite. E non è tutto.

WhatsApp ha introdotto anche un ulteriore funzione per facilitare l’accesso rapido alle conversazioni. A tal proposito, gli utenti possono creare collegamenti rapidi alle chat direttamente sulla schermata Home dello smartphone. La funzione è particolarmente utile. Se si è in possesso di un dispositivo Android attivarla è molto semplice. Basta accedere all’app e aprire la conversazione in questione. In alto a destra ci sono tre puntini. Premendo su quest’ultimi è possibile selezionare la voce “Altro”. Nella schermata che appare sullo schermo cliccare su “Aggiungi collegamento“. In questo modo sarà possibile accedere alle proprie chat senza passare per l’app.

Con gli ultimi aggiornamenti WhatsApp si conferma una piattaforma all’avanguardia. Considerando i recenti sviluppi è probabile che Meta abbia ancora in programma nuove modifiche che promettono di rendere l’app versatile e sempre più accessibile.