PosteMobile: nuova offerta super conveniente con 5G

PosteMobile, con un leggero ritardo, finalmente entra a far parte di tutti quei gestori che donano ai propri clienti la possibilità di usufruire della tecnologia 5G. Lancia ufficialmente Opzione 5G, destinata a tutti i suoi clienti, vecchi e nuovi. Il gestore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone applica una piccolissima tariffa per accedere a questo utilissimo servizio.

PosteMobile prevede un piccolo pagamento in più di soli 3 euro al mese sulla tariffa originale che si ha attiva sul proprio smartphone, così da poter navigare ad una velocità eccezionale di 2Gbps in download e di 200Mbps in upload. Per poter accedere alla Opzione 5G si devono però rispettare alcuni requisiti. La prima cosa, ovviamente, è quella di possedere un dispositivo compatibile, che sappia supportare questo sistema. Come seconda cosa bisogna attivare nelle impostazioni il 5G e soprattutto si consiglia di verificare che nella propria zona ci sia la giusta copertura. In caso contrario si perderebbe qualsiasi vantaggio.

Nessuna tariffa all’orizzonte con il 5G in PosteMobile

Al momento, da quel che si sa, non è ancora prevista una specifica offerta che comprenda il 5G ma è solo un servizio aggiuntivo, un accessorio da abbinare alla propria tariffa PosteMobile. Per fare giusto qualche esempio e far comprendere come funziona il nuovo servizio, un cliente può attivare in primis la promo PosteMobile WOW Days 50 al costo di appena 5,99 euro al mese aggiungendo poi i 3 euro mensili per il 5G. In tal modo l’offerta sale a 8,99 euro/mese.

L’Opzione 5G di PosteMobile è disponibile per chi è già cliente del gestore, per i nuovi clienti che cambiano numero e per chi decide di effettuare la portabilità dal vecchio operatore. In caso di piani con un rinnovo che non sia mensile, PosteMobile ha specificato che è previsto un contributo diverso (matematico) in base al numero di mesi compresi (Es. 18 euro con piano di 6 mesi). Il costo dell’opzione ha lo stesso addebito di una qualsiasi offerta e verrà applicato sul credito della SIM.