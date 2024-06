Sappiamo che è difficile scegliere dove fare shopping con così tanti store a disposizione! Sai però qual è in assoluto la scelta migliore? Esselunga! Non è solo un semplice supermercato dove puoi riempire il carrello di deliziosi prodotti alimentari di ogni tipo possibile, ma presenta anche una grandissima scelta di dispositivi tecnologici per te e e la tua favolosa casa. Nei negozi Esselunga trovi infatti i migliori smartphone, le tv più tecnologiche e con colori vibranti, tablet, auricolari e tantissimo altro ancora a prezzi unici e molto convenienti. Sai cos’altro potresti comprare? Gli elettrodomestici. Che siano grandi come lavatrici, frigoriferi e lavastoviglie o più piccoli come aspirapolveri, asciugacapelli, piastre e macchine del caffè, hai sempre a disposizione molti modelli di brand favolosi tra cui optare.

I volantini Esselunga sono qualcosa di sorprendente magico. Una convenienza di tale livello è quasi impossibile da trovare negli altri negozi! Sconti eccezionali abbassano talmente tanto i prezzi da farti venir voglia di portare a casa tantissimi prodotti e rinnovare tutta la tua “scorta” tecnologica. I volantini, infatti, spesso sono molteplici e comprendono non soltanto i generi alimentari, ma anche prodotti tech superbi in offerta. Fino al prossimo 31 luglio hai l’opportunità di acquistare alcuni dei migliori elettrodomestici esistenti di marchi come Samsung e Haier a prezzi stracciati!

Gli elettrodomestici dei più grandi marchi ora in offerta esclusiva da Esselunga

Esselunga ti propone eccezionali dispositivi Bosch, Whirpool, Hotpoint ed altri a prezzi corti. Acquista per casa tu una nuova fantastica lavatrice scegliendo ad esempio la Bestpoke Samsung a soltanto 439 euro o anche la favolosa AI+Controle al prezzo ridottissimo di 629 euro. Non ami Samsung? Scegli la superba lavatrice Haier ora al costo esclusivo di appena 669 euro, solitamente la troveresti a 1299 euro! Opta da Esselunga per una nuovissima e capiente lavastoviglie Bosch, troverai nel volantino modelli che vanno da un minimo di 619 euro a massimo 669 euro nel volantino. Sta a te mettere nel carrello quella che preferisci!

Le lavatrici non sono ancora finite, Esselunga ti propone anche una Whirpool a soli 439 euro. Che ne dici di un nuovissimo e fantastico frigorifero? Ti segnaliamo lo stupefacente e potente Daya con la bellezza di 4 porte in acciaio inox a soltanto 729 euro. Finalmente avresti un elettrodomestico abbastanza grande da contenere tutta la tua scorta estiva di gelati e ghiaccioli! Guarda cos’altro ti aspetta nel volantino visualizzando le immagini al di sotto dell’articolo e vai poi sul sito web (cliccando proprio qui) Esselunga per cercare il negozio più vicino e approfittare dei prodotti in promozione. Puoi ordinare in store e richiedere la consegna direttamente a casa tua!