Samsung Galaxy A35 è oggi disponibile su Amazon ad un prezzo estremamente coinvolgente per il pubblico, capace di garantire un risparmio che va ben oltre la più rosea immaginazione degli utenti, riuscendo così a garantire l’accesso ad un prodotto eccellente.

La scheda tecnica del prodotto parte da dimensioni che potremmo definire nella media, essendo comunque di 161,7 x 78 x 8,2 millimetri, con un peso che si aggira attorno ai 209 grammi. Il processore è un Samsung Exynos 1380, con GPU Mali-G68 MP5, ed una configurazione di base che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB con l’ausilio di una microSD).

Samsung Galaxy A35: occhio alle nuove offerte Amazon

Samsung Galaxy A35 può essere acquistato su Amazon ad un prezzo estremamente conveniente, se considerate infatti che il suo listino era di 388,67 euro, pensare di poterlo fare vostro con un risparmio del 40%, ed un valore finale di soli 234,77 euro, rappresenta davvero un’occasione più unica che rara. Lo potete trovare subito a questo link.

Il display, nonostante la fascia di prezzo medio-bassa, risulta essere più che allettante, se considerate che comunque parliamo di un prodotto con un pannello da 6,6 pollici di diagonale, risoluzione 1080 x 2340 pixel, ed anche ben 390ppi, per avere tra le mani un Super AMOLED che promette assolutamente faville ed ottime performance, grazie anche al refresh rate che può raggiungere i 120Hz. Il comparto fotografico non sembra essere assolutamente da meno, se considerate giustappunto che viene composto da 3 sensori differenti: principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario da 8 megapixel ed anche un terzo da 5 megapixel, utile più che altro per gli effetti bokeh di vario genere. La garanzia di 2 anni permette di coprire ogni difetto di fabbrica.