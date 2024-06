La nuova Bugatti Tourbillon è l’ultima hypercar nata dalle sapienti mani degli artigiani francesi. Il brand è riuscito a realizzare un nuovo gioiello tecnologico che raccoglie l’eredità della Chiron e porta l’asticella tecnologica e prestazionale ad un livello impareggiabile.

La prima rivoluzione rappresenta la motorizzazione endotermica scelta per questo modello. Bugatti ha abbandonato l’iconico propulsore W16 per passare ad una power unit V16 ibrida da 8.3L. Le due bancate da 8 cilindri ciascuna posizionate a 90 gradi ospitano un albero motore della lunghezza di circa un metro, una sfida tecnologica non indifferente considerando i regimi di rotazione e di potenza in gioco.

Infatti, il motore termico può arrivare a 9.500 giri ed è in grado di sprigionare circa 1.000 cavalli a cui vanno aggiunti gli 800 dei tre motori elettrici. Due motori elettrici sono posizionati sull’asse anteriore e uno su quello posteriore in abbinamento ad una batteria da 25 kWh.

Bugatti Tourbillon è la nuova hypercar spinta da una rivoluzionaria power unit ibrida in grado di sprigionare 1800 cavalli

Questa combinazione permette di scattare da 0 a 100 km/h in appena due secondi. Se si lascia proseguire il cronometro e lo slancio della vettura, i 200 km/h vengono raggiunti in circa 5 secondi. Lanciata a piena potenza, si possono raggiungere i 300 km/h in 10 secondi e i 400 km/h in circa 25 secondi.

La progressione della Bugatti Tourbillon non si esaurisce con la soglia psicologica dei 400 km/h. La velocità massima raggiungibile è di 445 km/h esclusivamente utilizzando la Speed Key che richiede una chiave aggiuntiva per sbloccare le massime prestazioni. Senza questo accessorio, la velocità massima è limitata a 380 km/h.

I motori elettrici permettono di supportare il motore termico per una risposta più rapida a tutti i regimi di rotazione. Tuttavia, consentono anche 60 km di autonomia per girare in modalità 100% elettrica e grazie all’architettura a 800V possono ricaricare l’80% in appena 12 minuti.

Dal punto di vista del design, Bugatti ha voluto mantenere alcune linee distintive dei modelli più iconici come la Chiron e la Veyron unendole a scelte uniche. Infatti, la Tourbillon è estremamente analogica, confermando una propensione verso i comandi fisici. L’aerodinamica, inoltre, è stata curata nei minimi particolari sia per garantire deportanza alle alte velocità, ma soprattutto per alimentare il possente motore V16.

L’utilizzo di materiali nobili per il motore, titanio e zaffiro per il cockpit e la fibra di carbonio per la monoscocca hanno permesso di limitare il peso. La Bugatti Tourbillon pesa meno della Chiron pur essendo più potente. Il prezzo è da vera hypercar, considerando che sarà prodotta in soli 250 esemplari, tutti realizzati a mano. Per poter esporre nella propria collezione uno di questi capolavori saranno necessari 3.6 milioni di euro.