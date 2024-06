Volvo ha sorpreso il mercato automobilistico con una mossa inattesa. Ovvero il ritorno delle sue iconiche station wagon V60 e V90 nei concessionari del Regno Unito. La casa automobilistica svedese ha deciso di reintrodurre questi modelli a seguito delle numerose richieste ricevute dai clienti. In quanto aveva provveduto a ritirare tale tipologia di auto proprio lo scorso anno a causa di una domanda calante. Le due vetture saranno disponibili unicamente nelle versioni Plus e Ultra, e solo in configurazione ibrida. Per la V60, i clienti potranno scegliere tra diverse opzioni. Ovvero l’ibrido leggero B4 da 194 cavalli, la plug-in T6 da 335 cavalli, e la potente T8 da 399 cavalli. La V90, invece, sarà proposta con motori ibridi pluginT6 o T 8. Posizionandosi così come concorrente diretta della Mercedes Classe E.

Un richiamo alla tradizione: Volvo risponde ai Suoi Clienti

La decisione di Volvo di riportare queste automobilistica sul mercato britannico deriva però non solo dalla pressione dei clienti. Ma anche dall’andamento positivo delle vendite del marchio nel 2024. Infatti, il portavoce di Volvo ha dichiarato ad AutoExpress Magazine che, negli ultimi mesi, si è verificata una rinascita dell’apprezzamento per questi modelli. Ciò nonostante la tendenza generale verso un calo dell’interesse per le station wagon. Ecco perché l’ azienda sembra stia continuamente rivalutando la propria gamma di prodotti per adattarsi alle richieste di un mercato in continua evoluzione.

L’ omonimo marchio ha sempre avuto un posto speciale nei cuori degli appassionati di automobili. Le sue stationwagon, infatti, spesso sono considerate un simbolo di affidabilità e funzionalità. A tal proposito, la decisione di riportare le V60 e V90 nel Regno Unito è stata accolta con entusiasmo dai clienti e dai media. I quali hanno spesso condiviso storie e ricordi legati a questi modelli. Questo ritorno però rappresenta anche una strategia da parte dell’ azienda per ampliare l’offerta di Volvo e attrarre una base di clienti più ampia. La casa automobilistica ha registrato un anno record nel 2024, soprattutto a marzo. Il che potrebbe aver influito sulla decisione. Mentre la concorrenza tra le station wagon ibride si intensifica, Volvo punta a mantenere una posizione di rilievo con le sue offerte aggiornate e tecnologicamente avanzate. Continuando a innovarsi pur restando fedele alla propria tradizione.