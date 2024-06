Volvo: crescita del 13% a maggio grazie ai modelli elettrici

Volvo continua con i propri successi. L’azienda registra ancora una volta un mese positivo di crescita questo maggio, vendendo ben 68.034 auto. Rispetto allo stesso mese del 2023, la Volvo ha visto una crescita del 13%, avvenuta soprattutto alla sua nuova EX30 che ha riscosso molti consensi in tutta Europa.

I modelli Plug-in Hybrid e Full Electric di Volvo sono quelli che hanno sorpreso di più. Questi hanno registrato un incremento impressionante del 37%, arrivando al 48% delle vendite globali del marchio. Le auto elettriche, per essere precisi, hanno conquistato ancor di più il pubblico, costituendo il 25% delle immatricolazioni.

Vendite sensazionali per le Volvo elettriche in Europa

La Volvo ha venduto 33.252 auto lo scorso mese nel nostro continente, segnando un aumento del 27%. Le immatricolazioni di veicoli elettrici sono cresciute moltissimo, toccando il 34%. Il 66% degli acquirenti dell’azienda ha scelto una motorizzazione più sostenibile rispetto a quella comune a combustione, il che significa che la Volvo ha venduto 22.028 auto elettrificate. Di queste, 12.273 erano Full Electric, mentre 9.755 sono state le Plug-in Hybrid. Basta dare una semplice occhiata ai numeri e alle percentuali per capire che le vendite delle BEV hanno superato le auto termiche. Che sia finalmente l’inizio di una velocizzazione verso la transizione elettrica tanto attesa dall’UE?

Se prendiamo in considerazione il periodo da gennaio a maggio 2024, le auto 100% elettriche hanno venduto infatti più delle altre motorizzazioni. A livello globale, le vetture termiche e Mild Hybrid di Volvo continuano a performare intanto comunque a vendere ugualmente bene, ma non grazie all’Europa, piuttosto grazie alla Cina e agli Stati Uniti. Questo segna nei paesi europei un’incremento rapido del mercato, anche tramite gli incentivi che in Italia sono stati esauriti in meno di 9 ore il 3 giugno scorso. Tra i singoli modelli, la Volvo XC60 è stata la più venduta ed è stata poi seguita dalla XC40. La nuova EX30 Full Electric ha poi conquistato il terzo posto, immatricolando 11.035 unità. La EX30, in particolare, è stata una delle più scelte per l’utilizzo degli incentivi, consolidando così la posizione della Volvo nel settore.