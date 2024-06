A quanto pare, Fastweb ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura che va oltre il mondo della telefonia e di Internet, sempre infatti che l’operatore vestito in giallo abbia deciso di lanciare il proprio e-commerce per offrire ai propri clienti qualcosa di nuovo inerente l’acquisto di prodotti online, sul sito Fastweb si potranno acquistare prodotti tecnologici di vario genere come smartphone, tablet o altri dispositivi elettronici.

Tale risultato è frutto della collaborazione tra Fastweb e Digitouch Ecommerce, una società che si occupa proprio della gestione e dell’implementazione di sistemi di acquisto all’interno di piattaforme web già esistenti, ovviamente il tutto è stato studiato e progettato per consentire all’utente di trovare ciò di cui ha bisogno in modo facile intuitivo e procedere all’acquisto in tutta sicurezza nella tutela e nel rispetto della propria privacy.

L’inizio

Al momento siamo solo all’inizio, però la piattaforma sembra essere strutturata davvero bene, oltre al sito Internet vero e proprio infatti è presente un catalogo digitale sfogliabile all’interno dei punti vendita Fastweb che consentirà agli utenti di chiedere direttamente in negozio un aiuto in merito a ciò che vogliono comprare, come se non bastasse una volta fatta la propria scelta, questi ultimi riceveranno un link di collegamento al proprio prodotto da poter utilizzare per procedere all’acquisto una volta tornati a casa.

Si tratta sicuramente di un progetto ambizioso che è soltanto all’inizio, al momento come iniziativa promozionale è presente la consegna gratuita in tutta Italia, ovviamente, nei vari punti vendita Fastweb è possibile richiedere assistenza per un proprio acquisto che sarà completamente gratuita e ovviamente votata alla massima flessibilità e trasparenza.

Tratta senza alcun dubbio di un progetto ambizioso che mira a introdurre un servizio in più sia per Fastweb, ma anche per il nostro paese, aggiungendo certamente un canale aggiuntivo al quale rivolgersi per l’acquisto di un dispositivo elettronico.