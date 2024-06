Offerta imperdibile vi attende direttamente su Amazon riguardante l’acquisto di un monitor AOC di ottimo livello, un prodotto completo in ogni sua parte che riesce a garantire un eccellente rapporto qualità/prezzo a tutti i singoli consumatori.

Il prodotto presenta un ampio display da 24 pollici di diagonale, con risoluzione massima raggiungibile FullHD, data presenza l’anima da gaming, possiamo effettivamente segnalare il refresh rate, tratto distintivo che permette di godere di una maggiore fluidità dell’azione, in grado di raggiungere anche i 180Hz, con una latenza di solo 1ms.

Monitor da gaming in offerta su Amazon

Occasione più unica che rara per riuscire a mettere le mani su un monitor di qualità, senza essere minimamente costretti ad investire cifre troppo elevate. L’AOC Gaming 24G4X, il nome del modello in questione, viene proposto al pubblico ad un listino di 169 euro, che però allo stesso tempo è ridotto da Amazon fino a soli 129 euro, grazie all’applicazione del coupon che potete trovare inserito in automatico sulla pagina del dispositivo stesso. Scopritelo subito a questo link.

Il monitor integra tanta tecnologia, come il supporto ad AMD FreeSync Premium, G-Sync, l’HDR 10 e non solo, puntando molto forte sulla versatilità complessiva. E’ da notare, infatti, che all’interno della confezione si troverà una base di appoggio dal piede sufficientemente largo, ma dall’altezza regolabile manualmente dal consumatore. Ciò permetterà di posizionarlo ovunque si desideri, ed allo stesso di alzare ed abbassare la visuale, in relazione alla propria necessità.

Il dispositivo, inoltre, presenta materiali di costruzione di discreta qualità, essendo di fascia relativamente bassa, non ci saremmo a tutti gli effetti potuti aspettare diversamente, essendo realizzato in plastica abbastanza morbida su quasi tutta la propria superficie. Spedizione gestita da Amazon con consegna in tempi veramente molto brevi.