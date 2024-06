Canone RAI e bollo auto: gli unici trucchi per non pagarli mai

Tra le tasse più odiate ci sono il canone e il bollo, ma cosa bisogna fare per non pagarne neanche una? Ecco le direttive

Le persone ormai sono stanche di pagare tasse che reputano inutili e soprattutto invasive. In Italia gli utenti che hanno più volte messo a nudo le loro rimostranze in merito al canone Rai e al bollo auto sono tantissimi. Le persone infatti si sono ritrovate più volte a cercare un modo per non pagare il canone, ma solo chi è interessato da condizioni particolari può farlo.

Ad oggi coloro che hanno raggiunto 75 anni di età e che hanno un reddito annuo inferiore agli 8000 €, possono beneficiare dell’esenzione. Lo stesso vale anche per chi non ha in casa una televisione o una radio o per alcuni militari stranieri.

Canone RAI ma anche bollo auto: come evitare la tassa automobilistica

Anche per quanto riguarda il bollo auto sono cambiate tante cose negli anni a tal punto che le persone hanno avuto più opportunità di evitarlo. La celebre tassa che va pagata solo perché si possiede un’auto o un qualsiasi veicolo è stata infatti regolata di nuovo. Ad oggi coloro che possono evitare di pagarla, esattamente come chi spera di non pagare il canone Rai, sono in pochi. Per evitare di pagare il bollo serve infatti essere titolari della legge 104 o al limite avere un’auto storica.

Allo stesso tempo, da quando sono subentrati i veicoli di ultima generazione, sono cambiate un po’ le regole. Chi è titolare di un’auto elettrica infatti può evitare di pagare il bollo almeno per i primi 5 anni. Questa soluzione vale in tutte le regioni tranne in Piemonte e Lombardia dove l’esenzione è perpetua. In breve, avere un’auto elettrica in Piemonte o in Lombardia, significa non pagare mai più il bollo. Anche in Valle d’Aosta c’è una sorta di legge speciale che porta il periodo dell’esenzione ad un totale di 8 anni.

Ci sono diverse situazioni positive anche per coloro che fanno parte della schiera degli automobilisti con un’auto ibrida.