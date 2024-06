Il modello successivo alla Bugatti Chiron: svelate le caratteristiche

Il 20 giugno la Bugatti presenterà il modello successivo alla Chiron. Gli appassionati di auto sportive attendono questa data come i bambini attendono il Natale solo per scoprire i dettagli di questa futura meraviglia.

Il nome della nuova supercar è ancora avvolto nel totale mistero, ma alcune informazioni sulle sue caratteristiche sono state finalmente rivelate. Curiosi? La nuova creazione Made in Bugatti avrà un possente motore V16 e non più un turbocompressore come avevamo visto nella Veyron o nella Chiron stessa. Questo propulsore verrà anche integrato con un nuovo e potente sistema ibrido composto da tre motori elettrici. Essi pare che saranno posizionati sull’asse anteriore e all’interno del cambio a doppia frizione a otto rapporti.

Veniamo al punto: la potenza della nuova Bugatti

Le prestazioni saranno a dir poco eccezionali. La Bugatti avrà una cilindrata di circa 8,3 litri e una potenza di quasi 1.000 cavalli. Questi ultimi toccheranno i 1.800 cavalli con l’aiuto dei motori elettrici. Date tali prestazioni, gli esperti prevedono che la Bugatti potrebbe raggiungere i 100 km/h in appena due secondi, i 200 km/h in meno di cinque secondi e i 300 km/h in meno di dieci secondi. La velocità massima sarà limitata a 446 km/h, con un’accelerazione da 0 a 400 km/h in meno di 25 secondi.

Si vocifera che la successiva auto alla Bugatti Chiron abbia un’aerodinamica ed una leggerezza uniche, il che suggerisce che il modello possegga una maggiore agilità e velocità. Sebbene non siano state fornite informazioni specifiche sui materiali utilizzati per la carrozzeria, ci si aspetta, dato il possibile peso, l’uso della fibra di carbonio per la sua leggerezza e resistenza, anche perché non sarebbe la prima volta per la Bugatti. Queste sono però solo previsioni e i dettagli definitivi saranno svelati solo durante l’evento.

Le consegne del nuovo modello Bugatti non dovrebbero iniziare prima del 2026 e la produzione sarà limitata a soli 250 esemplari. Beati chi se ne aggiudica una. Grazie al sistema elettrico si potrebbero anche avere delle diverse modifiche nell’estetica, soprattutto nella zona frontale e nello spazio riservato ai bagagli.