Android: la lista di app e giochi a pagamento oggi GRATIS sullo store

Anche oggi nel Play Store ci sono dei titoli a pagamento da scaricare gratis. Come si può vedere nel prossimo paragrafo, ci sono tutti i titoli disponibili oggi gratuitamente. Solo gli utenti Android ovviamente possono provvedere a scaricarli direttamente dal Play Store, ma bisogna fare il prima possibile.

Nelle righe che seguono ci sono le indicazioni per filo e per segno, ma ricordate che tutto quello che scaricate resta vostro per sempre gratis. Sarà proprio l’account Google a ricordare le vostre scelte.

Android: questi sono i titoli da portare a casa direttamente dal Play Store gratis

Oggi potete dunque portare a casa quei titoli che stavate monitorando da tempo e che aspettavate scendessero di prezzo. Oggi in via del tutto eccezionale, risultano praticamente gratuiti, senza alcun costo da corrispondere né all’inizio, né in corso d’opera. Ogni titolo che scaricate direttamente dal Play Store di Google poi resta vostro per sempre gratis. Da qui ne deriva un aspetto fondamentale: scaricate tutto quello che trovate, anche i titoli che non vi interessano.

Se c’è un’applicazione o un gioco che non fa al caso vostro, nulla preclude che invece possa tornare utile in futuro. Non vi stiamo invitando a scaricare e a tenere sullo smartphone giochi o applicazioni che non vi occorrono, ma solo a scaricarli per poi cancellarli subito dopo. In questo modo il vostro account Google ricorderà che avete effettuato quel download in maniera gratuita e, qualora dovesse occorrervi quel titolo in futuro, potrete scaricarlo ancora una volta senza pagare anche se sarà tornato a pagamento. In basso c’è quindi la lista completa, dovete solo cliccare sui link che sono presenti in prossimità dei titoli e partirà il download ufficiale sul vostro smartphone. Ecco l’elenco: