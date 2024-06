Apple ha recentemente presentato iOS 18, l’ultima versione del suo sistema operativo per iPhone. Con il suo lancio sono previste una serie di novità significative. Tra le più rilevanti vi è un ampliamento delle funzionalità di Apple Intelligence, ma l’aggiornamento non si limita a miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale. Sono infatti previste numerose altre modifiche interessanti.

Una delle novità più attese riguarda Siri. Con iOS 18, gli utenti potranno personalizzare il nome dell’assistente vocale. Ciò è reso possibile dalla nuova funzionalità di accessibilità denominata “Scorciatoie Vocali”. In pratica, gli utenti potranno assegnare una frase personalizzata per attivare l’assistente vocale. Dunque, sarà possibile modificare il comando “Ehi Siri” con qualsiasi altra frase a scelta. La funzione offre agli utenti una maggiore personalizzazione e flessibilità.

Come cambiare nome a Siri sui dispositivi Apple

Per configurare la nuova funzione, è necessario accedere alle “Impostazioni” del dispositivo. Qui bisogna premere su “Accessibilità” e selezionare “Scorciatoie Vocali”. Da questa sezione, sarà possibile configurare una nuova frase di attivazione per Siri. Dopo aver inserito la frase desiderata, l’assistente risponderà al nuovo comando vocale personalizzato.

È importante notare che questa funzione è esclusiva per gli smartphone Apple. Dunque, non sarà sincronizzata con altri dispositivi, come ad esempio gli HomePod. Inoltre, come evidenziato dagli utenti su Reddit, l’attivazione dell’opzione richiede un leggero cambiamento nell’interazione con Siri. Attualmente, gli utenti possono dire una frase completa come “Ehi Siri, che ora è?” senza interrompersi. Con le nuove Scorciatoie Vocali, sarà necessario pronunciare la frase di attivazione, fare una breve pausa, attendere l’attivazione di Siri. Solo a questo punto sarà possibile impartire il comando.

Le Scorciatoie Vocali per gli smartphone Apple sono estremamente utili. Non solo offrono la possibilità di personalizzare l’interazione con Siri, ma anche di impostare comandi vocali per qualsiasi altra scorciatoia. Inoltre, sarà possibile abbinarci suoni personalizzati, anziché a comandi vocali. Ciò offre agli utenti un’ulteriore opzione di personalizzazione e accessibilità.