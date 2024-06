WindTre: aumenti per le offerte di rete fissa presto in arrivo

Siete stufi dei continui rincari degli operatori? Purtroppo le brutte notizie non sono ancora giunte alla fine. WindTre aumenta nuovamente le tariffe, ma questa volta tocca alle offerte per la rete fissa. Le rimodulazioni implicheranno alcuni abbonamenti specifici e vedranno a partire da settembre un aumento di 2 euro del costo base mensile.

Già a maggio WindTre aveva eseguito un’operazione simile con variazioni contrattuali diverse che vedremo nei prossimi mesi. Ora sembra che il gestore abbia pubblicato sul suo sito web una nuova informativa inerente agli aumenti per le tariffe di casa (nella sezionde WindTre informa) dove spiega esattamente cosa accadrà da inizio settembre. Chi verrà coinvolto nei rincari riceverà presto un messaggio specifico nel Conto Telefonico di questo mese.

Quali sono i client WindTre a pagarne le conseguenze?

Come detto, l’aumento tariffario è pari ad una cifra di due euro e riguarderà forse, almeno così sembra, tutte le promo attive di rete fissa. La WindTre ha cercato di dare una motivazione a tale scelta e ha spiegato che l’incremento del costo riguarda il posizionamento dell’offerta. Il gestore, inoltre, ha aumentato le sue tariffe per cercare di continuare i migliori servizi possibili alla sua grande clientela.

La lista delle offerte non si conosce, quindi il nostro consiglio è quello di cercare ulteriori informazioni sul sito WindTre o contattare se serve l’assistenza. Nel caso in cui si avesse la certezza della rimodulazione dei costi, ricordiamo che chiunque sia coinvolto può esercitare il proprio diritto di recesso dei servizi. La seconda scelta possibile è quella di passare all’offerta di un altro gestore, magari più allettante e cono servizi diversificati. Il tempo massimo per recedere o effettuare il cambio scade a fine agosto, 60 giorni dopo l’invio del messaggio sul Conto Telefonico da parte di WindTre. Qualunque sia la propria decisione, non sarà difficile individuare un’offerta telefonica più conveniente date le tantissime proposte ora presenti sul mercato della telefonia.