WhatsApp: una truffa super pericolosa gira sull'app

Non c’è nulla da fare, per quanto i team Meta lavori per migliorare e regalare la massima sicurezza agli utenti WhatsApp, c’è sempre qualcosa che mette in pericolo la loro privacy e addirittura il loro portafogli. Una nuova e pericolosa tuffa gira sulla piattaforma che ancora una volta è caduta nelle mani dei criminali. I malfattori vano a sfruttare la preoccupazione degli utenti attirandoli in trappola, puntando su una delle cose a loro più care: la salute.

Sembra che negli ultimi giorni alcuni utenti italiani di WhatsApp abbiano ricevuto in chat un messaggio fasullo, dall’aria alquanto sospetta. Pare che il mittente sia un presunto ufficio dell’ASL. Non è la prima volta che i truffatori sfruttano per le loro azioni nomi di aziende famose, è un metodo ben oliato che da sempre i suoi frutti. Nel testo del messaggio si invitano gli utenti a contattare un numero, portandoli a cedere al panico citando una qualche situazione che a che fare con il Coronavirus.

Come funziona la truffa ASL su WhatsApp? Cosa accade se si chiama quel numero?

Una volta che si casca alla truffa e si telefona al numero presente nel messaggio su WhatsApp, non si viene messi in contatto con un operatore socio-sanitario, bensì con un numero a pagamento. Con questo, in pochi attimi, i truffatori prosciugano completamente il credito dell’utente. Le vittime di questo “giochetto” sono già state tante, la stessa ASL ha ricevuto molte segnalazioni per l’accaduto. Gli utenti sono infatti stati esortati alla massima cautela e a non rispondere a testi del genere inviati su WhatsApp.

Gli utenti devono prestare molta attenzione, le autorità non inviano le loro comunicazioni, specialmente inerenti ad eventi tanto gravi su WhatsApp, ma il panico è brutti scherzi e cedere è molto semplice. Bisogna mantenere la calma e nel caso in cui ci si accorga che un dato messaggio proviene da un numero non uguale ad un numero verde e non preveniente da un account ufficiale non si deve rispondere in alcun modo, ma segnalare a WhatsApp ed eventualmente alle autorità competenti.