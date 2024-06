L’operatore telefonico italiano WindTre propone spesso tante promozioni di rilievo davvero interessanti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre ad alcuni suoi clienti un’altra interessante novità. Per questi clienti sarà infatti possibile attivare una seconda scheda sim attivando anche diverse offerte di rete mobile estremamente convenienti, tra cui Windtre Family Unlimited 100. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, per alcuni già clienti seconda sim con tante offerte favolose

A partire dal 19 giugno 2024, alcuni clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno attivare su una seconda scheda sim tante offerte mobile davvero interessanti. Una di queste, come già accennato in apertura, è l’offerta mobile denominata WindTre Family Unlimited 100. Questa offerta arriva ad includere giga senza limiti per navigare anche sulle nuove reti 5G. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 500 SMS verso tutti i numeri.

Il costo di questa offerta sarà pari a 10,99 euro se si sceglierà di pagare con credito residuo. Per gli utenti che decideranno di pagare con metodo di pagamento automatico Easy Pay, gli utenti dovranno pagare un costo di 9,99 euro al mese. Oltre a questa, gli utenti potranno attivare anche altre offerte sulla seconda scheda sim che decideranno di attivare. Un’altra offerta messa a disposizione degli utenti è WindTre Call Your Country Family Unlimited 100.

Anche in questo caso, l’offerta metterà a disposizione degli utenti giga senza limiti per navigare in 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 500 SMS verso tutti i numeri. L’offerta in questione include anche 300 minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di 12,99 euro al mese con pagamento su credito residuo e 11,99 euro al mese scegliendo il metodo di pagamento automatico Easy Pay.

Gli utenti che potranno usufruire di questa opportunità riceveranno una apposita comunicazione tramite una nuova campagna SMS.