Al giorno d’oggi, scegliere la promozione da attivare sul proprio numero di telefono e una decisione senza alcun numero importante e che va fatta con cura dal momento che bisogna optare, perciò di cui abbiamo maggiormente bisogno ponderando ovviamente le nostre possibilità economiche.

I vari operatori telefonici ci vengono in aiuto in tal senso dal momento che mettono a disposizione un catalogo di offerte decisamente ricco di tantissime possibilità distribuite sia per caratteristiche sia per fasce di prezzo, consentendo dunque una scelta mirata e in grado di soddisfare potenzialmente tutti i palati.

Ovviamente i vari operatori cercano di garantire il catalogo di offerte migliore per potersi conquistare la fetta più grossa del mercato e dunque conquistare il maggior numero di utenti possibile, tra questi figura Iliad che negli ultimi anni ha costruito un piccolo impero grazie alla propria infrastruttura di rete affidabile e ai propri servizi sempre eccellenti, ovviamente anche per il mese di giugno ha reso disponibile una propria proposta di offerte, vediamo insieme di cosa si tratta.

Tre offerte e tanti giga

Come ogni mese Iliad ha messo a disposizione tante offerte per i propri utenti, la prima di cui parliamo è Iliad flash 150, quest’ultima garantisce 150 GB di traffico in 4G, minuti ed SMS illimitati a un prezzo di 7,99 € al mese.

Dopodiché abbiamo Iliad flash 200, quest’ultima ha un prezzo di 9,99 € al mese garantisce 200 GB di traffico dati in 5G, minuti ad SMS limitati.

Per ultimo abbiamo Iliad flash 250, quest’ultima ad un prezzo di 11,99 € al mese garantisce 250 GB di traffico dati in 5G e minuti SMS limitati.

la sorpresa sta nel fatto che se sottoscriverete una di queste promo, avrete accesso all’abbonamento alla fibra ottica da casa ad un prezzo di favore pari a 19,99 € piuttosto che 24,99 € al mese, un’opzione decisamente vantaggiosa, se avete necessità di una connessione Internet sia a casa che mobile.