Samsung Galaxy S24 rappresenta la versione base su cui gli utenti possono effettivamente pensare di fare affidamento, nel momento in cui volessero abbracciare il mondo Galaxy, ma non fossero disposti ad investire cifre troppo elevate.

Tutto ha inizio con un buon display da 6,2 pollici di diagonale, trattasi di un FullHD con refresh rate a 120Hz e tecnologia Dynamic AMOLED 2X, che prevede anche 8GB di RAM e 128GB di memori interna (espandibile con microSD). Il “difetto” più grande dello smartphone resta senza ombra di dubbio la batteria, componente da soli 4000mAh, che richiede comunque una ricarica costante nel tempo (anche dopo solo 1 giorno di utilizzo).

Samsung Galaxy S24: l’occasione perfetta su Amazon

L’occasione perfetta per aggiungere il Samsung Galaxy S24 alla propria selezione di prodotti, infatti il suo prezzo di vendita risulta essere decisamente ridotto rispetto al listino originario, che ricordiamo era di 929 euro. La spesa che di base gli utenti oggi si ritrovano a dover sostenere sarebbe di 799 euro, con un risparmio del 14%, ma qui vi si aggiunge il cashback di Samsung del valore di 100 euro, per arrivare così a spendere idealmente soli 699 euro. Lo potete acquistare qui.

Avete capito bene, per approfittare della promozione disponibile sul sito ufficiale dell’azienda sudcoreana, non dovrete fare altro che registrare il prodotto entro Agosto, così da poter avviare la pratica che vi permetterà di ricevere un rimborso del valore di 100 euro direttamente sul vostro conto corrente. Da notare che la consegna del rimborso non sarà immediata, ma richiederà un massimo di 45 giorni lavorativi dalla conferma della promozione.

Per fruire del cashback è comunque possibile acquistare i prodotti indicati anche presso un qualsiasi rivenditore di elettronica idoneo (consigliamo caldamente di controllare i punti sul sito ufficiale).