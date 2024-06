Ogni giorno tantissimi utenti sono esposti al pericolo costante è rappresentato dalle truffe online, queste ultime hanno infatti preso largamente piede negli ultimi tempi dal momento che sfruttando Internet è possibile raggiungere una platea di utenti molto più ampia rispetto al passato.

Tutto ciò si fa ancora più pericoloso se per cercare di truffare gli utenti ignari si utilizza come mezzo la piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo, stiamo parlando ovviamente di WhatsApp, negli ultimi tempi infatti una nuova truffa sta circolando in Italia e sta colpendo gli utenti esordendo come un banale messaggio dietro il quale si cela, però una truffa ben organizzata.

Vediamo insieme di cosa si tratta per non cascare nel pericolo

Messaggi truffaldini

Come potete vedere con i vostri occhi la truffa in questione inizialmente si presenta come un semplice messaggio ricevuto da un numero sconosciuto non presente nella nostra rubrica e dal prefisso alquanto insolito, se risponderete a tale messaggio i truffatori daranno il via al loro stratagemma invitando la vittima a seguire delle istruzioni per garantirsi dei guadagni facili sul web, ovviamente si tratta di false possibilità che i truffatori sfrutteranno per portarvi a dichiarare i vostri dati sensibili come i codici di accesso bancari.

Indubbiamente il consiglio da seguire è quello di avere occhi scettico e diffidare da questo tipo di promesse dal momento che si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di truffe belle e buone, nel caso doveste ricevere questa tipologia di messaggi segnalate tutto a WhatsApp dopodiché bloccate il contatto che vi ha scritto in modo da non ricevere ulteriori fastidi.

Ricordate che la prima linea di difesa contro questa tipologia di attacco è quella di conoscere ciò con cui avete a che fare, dunque restare informati e assolutamente indispensabile per non cadere nei tranelli presenti in rete.