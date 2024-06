Può capitare a tutti di eliminare accidentalmente un messaggio WhatsApp. La perdita della cronologia chat può essere molto frustrante. Ciò soprattutto se utilizza la versione Business della piattaforma. Le informazioni di contatto e le conversazioni con i clienti sono cruciali per la strategia dell’azienda.

La prima cosa da fare è controllare se si possiede un backup. Quest’ultimi sono disponibili su Google Drive o iCloud. Per gli utenti iPhone, basta andare su “Impostazioni”, poi “Chat” e infine “Backup chat”. In questo modo si potrà visionare l’ultimo salvataggio effettuato. Gli utenti Android dovrebbero accedere con lo stesso account Google e numero di telefono utilizzato per il loro account WhatsApp. In questo modo sarà possibile controllare i backup presenti su Google Drive. Vediamo come procedere.

Come recuperare le chat eliminate su WhatsApp

Per gli utenti Android, basta aprire l’app Google Drive, accedere al proprio account e selezionare Menu. Qui è presente la voce “Backup”, per verificare se i backup di WhatsApp sono presenti. Per ripristinare i messaggi, basta disinstallare e reinstallare WhatsApp per poi selezionare “Ripristina” quando richiesto. È importante non premere Salta, altrimenti non il backup non verrà utilizzato e il problema potrebbe diventare irrisolvibile.

Se si desidera procedere della versione web o quella desktop della piattaforma, purtroppo non è possibile farlo direttamente. Essendo quest’ultime estensioni della versione mobile, bisognerà gestire il ripristino direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Attenzione, anche senza backup sui rispettivi sistemi cloud, non è ancora detta l’ultima parola. Esistono diversi metodi per recuperare i messaggi WhatsApp, anche in questo caso. Gli utenti Android possono accedere alla cronologia di backup locale. Per farlo, bisogna cercare la directory di WhatsApp nell’esploratore file del proprio dispositivo Android e selezionare “Database”. Qui è possibile selezionare il file di backup che si desidera ripristinare. Anche in questo caso bisogna disinstallare e reinstallare WhatsApp e convalida il proprio numero di telefono. WhatsApp rileverà i backup esistenti e chiederà se si vuole ripristinarli.

Per gli utenti iPhone, il processo è diverso poiché i dispositivi non mantengono un database di backup locale. In questo caso, è necessario utilizzare uno strumento di recupero dati di terze parti. Sul mercato esistono diverse app come EaseUS MobiSaver, iMyFone D-Back o Dr.Fone, che possono essere d’aiuto.