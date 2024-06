Iliad: 3 offerte FLASH distruggono TIM e Vodafone, ci sono 250 GB in 5G

Iliad sta provando a mettersi in mostra ancora una volta con le sue migliori offerte, quelle legate alla celebre gamma Flash.

Chi ha avuto modo di conoscerle già durante gli ultimi mesi del 2023, sa benissimo di cosa si sta parlando. Con queste promozioni mobili, l’azienda è riuscita in una vera e propria impresa, spodestando addirittura TIM e Vodafone che erano le uniche realtà a battere costantemente i gestori virtuali.

Iliad: queste sono le tre offerte Flash che tutti stanno scegliendo

Con tutte le offerte di cui potevano beneficiare gli utenti, non si poteva che fare una menzione speciale per quelle di Iliad. Il gestore, proprio durante questo mese di giugno ha festeggiato i suoi sei anni di attività ed è per questo che ha lanciato tre soluzioni ottime tutte insieme. La gamma Flash dunque è ricca come mai prima d’ora ed include al suo interno tutto quello che l’utente medio cerca.

Partendo con la prima proposta, quella che costa solo 7,99 € al mese, ecco che gli utenti possono avere la Flash 150. Al suo interno figurano minuti e messaggi illimitati verso tutti con 150 giga in rete 4G.

Suscita grande attenzione anche la seconda offerta, quella che con 9,99 € al mese garantisce minuti e messaggi senza limiti con 200 giga in 5G. Questa è la Flash 200 di Iliad.

A chiudere ecco la vera e propria punta di diamante che si chiama invece Flash 250. Questa soluzione mobile consente di avere oltre a minuti e messaggi senza limiti anche 250 giga in 5G per un totale di 11,99 € al mese.

La peculiarità delle offerte di Iliad è quella di durare per sempre allo stesso prezzo senza mai cambiare. Lo stesso principio vale anche per il 5G che, laddove offerto, non prevede costi aggiuntivi o di attivazione.

Gli utenti che pagano un’offerta a 9,99 € o di più, possono inoltre avere uno sconto sulla fibra ottica per la casa pagandola solo 19,99 € al mese.