Sappiamo da tempo che il produttore tech finlandese HMD Global sta preparando l’arrivo sul mercato di numerosi smartphone con il suo marchio. Tempo fa vi avevamo parlato del prossimo entry-level HMD Atlas, ma ora in rete sono spuntate ulteriori informazioni riguardanti un altro dispositivo. Si tratta del prossimo HMD Skyline e ora abbiamo qualche informazione in più delle due specifiche tecniche grazie alle ultime indiscrezioni emerse su Geekbench. Ecco qui di seguito i dettagli.

HMD Skyline, confermate da Geekbench alcune delle presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio HMD è stato avvistato nei database del noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo HMD Skyline. Secondo i risultati dei benchmark pubblicati sul sito, il prossimo dispositivo dell’azienda sarà alimentato da uno dei processori di fascia medio-alta del colosso Qualcomm.

Sembra che si tratterà nello specifico del soc Snapdragon 7s Gen 2. A supporto, stando ai benchmark, ci saranno tagli di memoria con almeno 8 GB di memoria RAM. Oltre a questo, è stata confermata a bordo la presenza del sistema operativo Android 14. Si tratta dunque di piccole conferme tecniche. In queste ultime settimane erano comunque emersi svariati rumors e leaks su questo dispositivo.

Secondo quanto è emerso fino ad ora, il prossimo HMD Skyline avrà sul fronte un display con tecnologia OLED con una ampia diagonale in risoluzione FullHD+ e con un foro centrale che ospiterà la fotocamera anteriore per i selfie. La parte posteriore dello smartphone ospiterà invece un modulo fotografico composto da tre fotocamere. Nello specifico, dovrebbero esserci un sensore fotografico principale da ben 108 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. All’appello non dovrebbero mancare una batteria da 4900 mah con ricarica rapida da 33W e anche la certificazione di impermeabilità IP67.