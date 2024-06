Il debutto di Copilot+ ha portato alla nascita di una nuova generazione di PC in grado di sfruttare al meglio le potenzialità offerte da Microsoft. L’Intelligenza Artificiale integrata nel sistema operativo di Redmond può essere utilizzata al meglio solo con il giusto hardware.

Per questo motivo, Qualcomm ha realizzato i nuovi SoC Snapdragon X Elite in grado di unire le prestazioni di CPU e GPU con quella di una NPU dedicata. Molti produttori tech hanno deciso di presentare la propria soluzione hardware che potesse interpretare al meglio il chipset e Copilot+.

Tra i vari OEM che hanno lanciato nuove soluzioni figurano Samsung, Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Microsoft stessa. Tutti questi device saranno basati sul SoC Snapdragon X Elite ma avranno anche caratteristiche uniche. Andiamo a scoprire quali sono i dispositivi in questione e le loro principali feature tecniche.

Stanno arrivando sul mercato i primi Copilot+ PC, vediamo quali sono quelli annunciati fino ad ora che possono contare sul SoC Qualcomm

Samsung

Samsung ha lanciato il Galaxy Book 4 Edge con un display da 14 pollici con supporto al touchscreen. Il pannello è un Dynamic AMOLED 2x che offre grande versatilità per l’utlizzo professionale e per svago. La batteria promette fino a 18 ore di utilizzo con una singola carica e il prezzo di lancio si aggira sui 1.350 euro.

Acer

Il nuovo Acer Swift 14 AI, come si intuisce dal nome, può contare su un display da 14,5 pollici e un aspect ratio di 16:10. Il refresh rate arriva a toccare i 120Hz, rendendolo adatto alla fruizione dei contenuti multimediali. Non manca il logo Copilot che si illumina quando l’IA entra in funzione. Il prezzo di lancio è di circa 1.100 euro.

ASUS

ASUS ha aggiornato il Vivobook S 15 OLED integrando la versione dotata del chipset Intel Meteor Lake-H con un nuovo modello spinto dal SoC Qualcomm. Anche per questo device troviamo un displa OLED con supporto HDR e refresh rate a 120Hz a conferma che si tratta di un dispositivo pensato per la fascia alta del mercato.

DELL

Dell ha diversificato la propria offerta presentando XPS 13 e l’Inspiron 14 Plus spinti dal chipset Snapdragon X Plus. I modelli Latitude 7455 e Latitude 5455, invece, possono contare sulle prestazioni offerte dallo Snapdragon X Elite. I vari laptop possono contare su display QHD+ con supporto al touchscreen.

HP

Per HP, Copilot+ è sinonimo di EliteBook Ultra e dell’OmniBook X. Entrambi i laptop presentano il SoC Snapdragon X Elite e una NPU dedicata per contare su tutte le funzionalità di Intelligenza Artificiale avanzata per migliorare prestazioni e usabilità.

Lenovo

Anche l’offerta di Lenovo si basa su due modelli, lo Yoga Slim 7x 14 Gen 9 e il ThinkPad T14s Gen 6. I due dispositivi sono orientati ai professionisti che hanno bisogno di una macchina potente ma leggera, con uno schermo adatto ai creator.

Microsoft

Infine, Microsoft ha annunciato il Surface Laptop 7th Edition e il Surface Pro 11th Edition. I due laptop sono spinti rispettivamente dai chipset Snapdragon X Elite e X Plus.