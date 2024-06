FRITZ!Box 4060: il router Wi-Fi 6 che offre prestazioni eccezionali

Usufruire della rete Internet domestica servendosi di un router FRITZ!Box 4060 risulta totalmente diverso rispetto al solito. Possiamo testimoniarlo noi dopo un periodo di intenso utilizzo di questo apparecchio, il quale è stato capace di soddisfare le nostre esigenze, fatte di prestazioni elevate di tanta flessibilità ma anche di qualche funzionalità avanzata.

Grazie al supporto dello standard Wi-Fi 6 e soprattutto alla configurazione basata su tre bande radio, tutto è stato davvero al limite della perfezione. Ci sono tantissime opzioni utili per la connessione che consentono a questo straordinario dispositivo di andare a posizionarsi come una scelta eccellente sia negli uffici di dimensioni non troppo grandi che all’interno degli ambienti domestici.

FRITZ!Box 4060, il Wi-Fi 6 è tutto: ci sono velocità ed efficienza

Chi acquista un modem di questa portata sa sicuramente che il principale motivo per cui sta effettuando l’acquisto consiste nel supporto al Wi-Fi 6 (Wi-Fi AX). Le prestazioni promesse da questo tipo di standard sono eccezionali e portano la trasmissione dati ad essere efficiente fino al 40% in più rispetto alle generazioni precedenti del prodotto.

Tale tecnologia è stata progettata appositamente per riuscire a gestire un gran numero di dispositivi connessi in contemporanea, occupandosi di tenere elevate le velocità di trasmissione ma soprattutto la latenza molto bassa. Tali caratteristiche non possono che essere apprezzate, soprattutto durante le nostre intense sessioni da gaming nel provare i nuovi titoli ma anche nello streaming di contenuti in alta definizione. In breve, ogni attività che richiede una connessione stabile e veloce trova appoggio in questo router FRITZ!Box 4060. In termini di velocità, si riesce ad arrivare fino a 6000 Mbit/s.

Tra gli aspetti innovativi che vengono offerti dal Wi-Fi 6, c’è anche l’ottimizzazione dell’efficienza energetica. Tutti i dispositivi mobili, tra cui anche tablet e smartphone, riescono a beneficiare di una durata maggiore della batteria siccome nel router ci sono delle nuove funzioni di risparmio energetico integrate. Il FRITZ!Box 4060 è dotato di tecnologia tri-band, per cui include una banda a 2,4 GHz e due bande separate a 5 GHz.

Con una configurazione di questo genere si riescono ad ottenere dunque prestazioni massime anche nel momento in cui vengono connessi più dispositivi al Wi-Fi simultaneamente. Abbiamo avuto prova di questo tipo di gestione soprattutto nel nostro ufficio, dove di dispositivi Wi-Fi ce ne sono davvero tanti. Dall’inizio alla fine la gestione del traffico ci è sembrata ottimizzata al massimo, con le interferenze che non si sono palesate in nessun momento.

Compatibilità e retrocompatibilità

Avere un router di questo genere che appartiene alla nuova generazione di tali apparecchiature, non significa dimenticare i fasti e le abitudini del passato. Il FRITZ!Box 4060 garantisce infatti un gran supporto per le tecnologie precedenti e gestisce infatti anche gli standard Wi-Fi 4 e 5. Qualcuno potrebbe reputare tutto ciò inutile, ma invece significa riuscire a gestire la connettività dei dispositivi più datati in maniera ottimale, rendendo quindi il passaggio alla nuova tecnologia semplicissimo e privo di alcun problema.

Abbiamo infatti continuato ad usare i vecchi dispositivi senza dover andare a sacrificare stabilità e velocità delle nuove connessioni disponibili.

FRITZ!BOX 4060, la tecnologia Wi-Fi Mesh

Una delle caratteristiche che consentono a questo router FRITZ!Box 4060 di distinguersi rispetto a tutti gli altri è certamente quella del Wi-Fi Mesh. Questa tecnologia molto ambita al giorno d’oggi, consente a tutti i dispositivi FRITZ! sparsi per l’ambiente domestico di riuscire a funzionare come se fossero un unico dispositivo, in pratica un’unica rete super connessa. I vari dispositivi riescono infatti a comunicare al meglio tra loro, portando le prestazioni di ogni device wireless che vi si collega ad esprimere il potenziale maggiore. Ovviamente viene garantita la copertura in tutta la casa, nessun angolo escluso.

La tecnologia Wi-Fi Mesh è particolarmente utile soprattutto all’interno di ambienti molto grandi, per cui all’interno delle grandi abitazioni. Non cambierà nulla: che ci siano muri sottili o muri più spessi, tutto andrà alla grande come abbiamo potuto testare, totalmente diverso dall’avere un singolo router che potrebbe non essere sufficiente a coprire ogni stanza. Sfruttando le caratteristiche del FRITZ!Box 4060, è possibile godere di una connessione stabile e veloce ovunque: di interruzioni durante lo streaming non ce ne saranno e la qualità video sarà sempre in alta definizione. A trarre maggior beneficio sono certamente i cosiddetti gamer.

La telefonia è avanzata e c’è il centralino DECT

Poter utilizzare un router del genere ci ha fatto capire che non si tratta solo di un modem, ma allo stesso tempo anche di un’apparecchiatura che funge da potente centralino telefonico. Tutto ciò è possibile grazie alla base DECT integrata, la quale consente di avere la funzione utile per connettere fino a sei telefoni cordless. Si tratta dunque di una soluzione versatile e ideale sia per la telefonia domestica che per i piccoli uffici.

Per sfruttare al massimo questa caratteristica consigliamo espressamente l’utilizzo dei telefoni FRITZ!Fon. Noi, che ne abbiamo collegati due, abbiamo ravvisato una qualità audio eccellente e una serie di funzionalità avanzate. Tra queste c’è la segreteria telefonica e non manca la funzione fax che consente anche l’inoltro di e-mail.

Siamo rimasti veramente stupiti dalla facilità d’uso e dall’integrazione con il sistema operativo FRITZ!OS. Queste caratteristiche rendono infatti la gestione delle chiamate semplice e intuitiva. Gli utenti possono quindi configurare e personalizzare con gran semplicità le impostazioni dando ascolto alle proprie esigenze.

Smart Home e FRITZ!App

1 su 8

Il nuovo router di FRITZ! Arriva anche con un altro scopo, ovvero quello di collegare gli utenti alla casa intelligente. Questa è un’esigenza che ormai si fa sempre più largo nella vita delle persone, in quanto garantisce funzionalità molto utili che evitano dei procedimenti ormai quotidiani.

Il supporto per ogni aspetto legato alla cosiddetta Smart Home è davvero eccezionale, in quanto si possono collegare dispositivi intelligenti compatibili, come ad esempio quelli provvisti della tecnologia DECT-ULE/HAN-FUN. Se vi state ponendo la domanda su come gestire poi tutti i dispositivi connessi, non sarà un problema: ecco infatti la comodissima e super efficace FRITZ!App.

L’accesso diventa facile ed immediato tutte le funzionalità del router sia direttamente in casa che quando ci si trova al di fuori. Gli utenti infatti hanno l’opportunità di controllare la loro rete gestendo alla grande ogni dispositivo connesso e configurando anche le impostazioni della casa intelligente direttamente dal loro telefono in mobilità. Diventa veramente semplice gestire tutti i dispositivi che risultano connessi alla rete e controllarla alla grande configurando anche ogni impostazione legata alla Smart Home. Questo tipo di controllo rappresenta una vera comodità e ci ha consentito di avere quell’aspetto in più rispetto a quando abbiamo utilizzato altri router.

Tutto all’insegna della sicurezza con il sistema operativo di casa FRITZ!

Quando si acquista un nuovo router è fondamentale un aspetto in particolare: ovvero la sicurezza. Il FRITZ!Box 4060 non delude mai quando si tratta di tutto ciò in questo campo. Il dispositivo è infatti dotato di un firewall integrato che è in grado di assicurare una navigazione al 100% sicura. In più si occupa anche di proteggere la rete da accessi non autorizzati. Tutti i dispositivi che si connettono alla rete Wi-Fi di questo router vengono a loro volta protetti da un codice univoco: questo garantisce dunque una protezione aggiuntiva contro le intrusioni.

Un’altra funzione che abbiamo trovato molto utile è l’accesso ospiti: questo permette a coloro che arrivano a casa vostra o nel vostro ufficio di accedere a Internet senza avere accesso alla rete locale. Tutto ciò risulta particolarmente utile se si vuole mantenere la sicurezza dei dati senza precludere la connettività agli ospiti.

Il FRITZ!Box 4060 ha un’anima ben distinta ed elaborata: il sistema operativo è FRITZ!OS, totalmente sviluppato per offrire allo stesso tempo semplicità d’uso e funzionalità avanzate. L’interfaccia utente è semplice da capire e i vari suggerimenti riescono a guidare gli utenti attraverso la configurazione e l’uso delle tante funzionalità disponibili.

Conclusioni e prezzo di vendita

Questo router si è rivelato davvero perfetto per le nostre esigenze, che di certo non sono accomunabili all’ambiente consumer. Detto ciò, chiunque dovesse acquistarlo per casa propria, troverebbe il massimo delle prestazioni e certamente anche tanta intuitività.

Le prestazioni sono altissime, degne di un top di gamma a tutti gli effetti proprio come questo FRITZ!Box 4060. Chiunque volesse acquistarlo, lo trova da MediaWorld con uno sconto di 66,99 € per un totale di 203,99 €. Allo stesso prezzo il dispositivo è presente anche su Amazon, con consegna entro il giorno successivo all’ordine. In entrambi i casi si può godere di un periodo di garanzia pari a due anni.