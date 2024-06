Realme GT6 Series, il nuovo flagship killer: scheda tecnica e prezzo

Realme, il marchio dalla più rapida crescita al mondo, è tornata nella fascia degli smartphone premium con la serie GT 6, composta da due modelli: GT 6 (qui la nostra recensione) e GT 6T. Il chiaro intento di affermarsi anche nella fascia alta, mantenendo inalterato l’impegno per l’innovazione e la ridefinizione delle aspettative degli utenti.

Il display più luminoso al mondo, Ultra Bright con luminosità massima di 6000 nit (ed oltre 10’240 livelli di luminosità differenti, oltre che regolazione automatica della stessa) permette di godere di immagini cristalline anche sotto la luce solare diretta, oltre al supporto delle tecnologie Pro XDR e HDR che vanno ad ottimizzare e migliorare ulteriormente le immagini. La tecnologia LTPO 8T, permette di adatta il refresh rate in relazione al contenuto, così da risparmiare il 20% dell’energia ed arrivare a godere di prestazioni pari ad una batteria da 5800mAh (quando invece è in realtà da 5500mAh di base).

Sotto il cofano trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, capace di raggiungere un punteggio benchmark di 1’650’000, per un multitasking fluido, un’esperienza di gioco inedita e non solo (su GT 6T troveremo invece Snapdragon 7+ Gen3). Il comparto fotografico è capitanato da un sensore Super OIS da 50 megapixel (LYT-808 di Sony), con tecnologie DOL-HDR, LBMF e Dual Native ISO, a cui si aggiunge la possibilità di registrare e riprodurre video in 4K ad alta gamma dinamica con Dolby Vision. Non manca il teleobiettivo da 50 megapixel, eccellente per gli scatti da strada (con opzioni di zoom 2X e 4X); anteriormente, invece, ecco arrivare il sensore da 32 megapixel, utilissimo per la realizzazione di scatti dettagliati.

Realme GT Series: le altre specifiche

La batteria è suddivisa in due celle da 2750mAh, con supporto alla ricarica rapida a 120W e passaggio dallo 0 al 50% in soli 10 minuti (carica completa in 26 minuti). Il prezzo di vendita di partenza di Realme GT 6 è di 549,99 euro, che scende a 399,99 euro per Realme GT 6T.

L’azienda ha anche annunciato la creazione di Next AI Lab, dimostrando il proprio impegno per rendere la tecnologia AI stimolante ed accessibile per tutti gli utenti nel mondo, un laboratorio che punta ad estendere le applicazioni dell’IA a tutti i giovani utenti del mondo.