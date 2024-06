Windows 11, ecco la novità di esplora file su Android

Per gli smartphone Android, su Windows 11 sta per arrivare un incredibile novità legata alla maggiore integrazione nella gestione dei file. Secondo alcuni fonti, tra poco sarà possibile accedere ai file del nostro smartphone Android direttamente dall’esplora file di Windows 11.

Se adesso abbiamo quest’informazione è tutto merito di @PhantomOfEarth che, non molto tempo fa, pubblicò su XDA Developers un leak di un toggle dedicato all’interno di esplora file per attivare la funzione. Nello specifico, attivando questa funzione, Windows 11 ti chiederà l’autorizzazione dallo smartphone Android per l’accesso dei suoi contenuti. Dopo aver acconsentito, avremo l’accesso per la navigazione tra le cartelle e i file del nostro smartphone direttamente dal PC Windows. facendo questi passaggi potremmo oltrepassare la limitazione del collegamento dei cavi USB o servizi cloud per la visione dei contenuti, rendendo il trasferimento dei dati molto più facile.

Windows: una grandissima novità sta per arrivare

Tuttavia, anche se questa funzione sembra molto interessante, purtroppo ancora non abbiamo ulteriori specifiche su come funzionerà la feature. Da mettere in conto che non sappiamo neanche se Microsoft la renderà veramente disponibile al pubblico. Quasi sicuramente verranno fatte le prove prima nel programma Windows Insider, permettendo così di stabilizzare maggiormente il programma.

Da non dimenticare che intanto Microsoft cerca sempre di perfezionare l’integrazione tra Windows 11 dispositivi Android. Ad attestare il fatto è stato il potenziamento per l’ applicazione Quick Share, precedente chiamata Nearby Share. L’ultima modifica risaliva alla beta dell’applicazione di fine maggio che prevedeva l’introduzione dei codici QR per il pairing tra i due dispositivi.

Quindi stando le poche fonti che abbiamo, qual è il vostro pensiero riguardo la possibile futura espansione di esplora file? Potrebbe essere vantaggioso? O sarebbe meglio evitare l’unione dei dispositivi? siamo davvero curiosi di conoscere e ricevere una risposta alla domanda effettivamente posta nel nostro articolo.