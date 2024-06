BMW non si concentrerà sull'elettrico per quanto riguarda le moto

Anche se tanti motociclisti utilizzano i mezzi BMW per un discorso di comodità ed affidabilità, i problemi che affliggono la società sono principalmente logitici. Più nello specifico stiamo parlando delle infrastrutture di ricarica dedicate per questi mezzi, che purtroppo, non riescono a coprire una vasta scala. Inoltre i materiali per la fabbricazione delle batterie portano con sé dei problemi etici. Infatti, come spesso capita di sentire, l’estrazione di questi materiali portano allo sfruttamento minorile e ad un grande rischio di incendi o cortocircuiti.

Sul piatto della bilancia c’è anche il fatto che le moto elettriche di oggi sono ancora piuttosto inefficienti. Il tutto a causa delle basse autonomie e degli elevatissimi costi di produzione. Questi problemi hanno infatti portato all’eliminazione del progetto della Superbike elettrica Vision DC Roadster.

BMW ha preso una importante decisione

Flasch ha recentemente dichiarato in un’intervista che c’è un lato logico e un lato emotivo in queste moto. Dal punto di vista logico, la Vision DC Roadster era ben sviluppata ma non competitiva rispetto alla M 1000 RR (…) Analizzando le tendenze di acquisto e i concorrenti, abbiamo il 77% del mercato delle moto elettriche coperto con i nostri scooter CE 04 e CE 02. Quindi, perché investire risorse in una moto che coprirebbe solo il restante 23%? Non ha senso al momento. Forse in futuro.

Nell’intervista il CEO ha anche sottolineato: “Parlando con i clienti, nessuno ha manifestato l’intenzione di spendere 30.000 euro per una moto elettrica per fare il giro di un lago o scalare un passo di montagna. Nessuno considererebbe di andare a Capo Nord con una moto elettrica“.

Insomma, possiamo capire che il futuro continua ad andare avanti ma le moto rimarranno con il classico motore termico. Quanti di voi sono felici di ricevere questa notizia? nella consapevolezza che il sound del termico non cambierà, almeno in tempi relativamente brevi.