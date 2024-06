TIM distrugge Iliad: adesso le Power arrivano a 300 GB in 5G

Era difficile tenere alla larga un colosso come TIM da tutti gli altri gestori ed è per questo che adesso sono sotto i riflettori le sue offerte.

Il colosso italiano si è messo di nuovo di traverso rispetto ai provider che stavano dominando e lo ha fatto con tre soluzioni mobili della linea Power. Queste garantiscono ogni giorno contenuti pazzeschi ma soprattutto a prezzi estremamente concorrenziali.

TIM: le nuove offerte sbancano, ecco le Power con tutto incluso nel prezzo

Chi stava valutando un rientro in TIM questa volta potrà non avere più dubbi: bastano davvero pochi euro per avere il meglio. A dimostrarlo è già la prima delle tre offerte, praticamente la migliore nonché la più richiesta di tutte, la famosissima Power Special. Con un prezzo mensile di 9,99 €, questa soluzione mette sul piatto tutti i mesi minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e 300 giga in rete 5G.

Non sono da meno le altre due offerte che fanno sempre parte della gamma Power. Si parte con la Iron, soluzione mensile da 6,99 € che dispone gli stessi minuti e messaggi. Qui ci sono 150 giga in 4G per navigare sul web.

Segue l’ultima soluzione, la Supreme Easy che con un prezzo di 7,99 € al mese consente di avere minuti e messaggi come le prime due offerte ma 200 giga in 4G.

Tutti gli utenti che decidono di ritornare dunque in TIM possono farlo subito e sfruttando anche una promozione. Solo per il primo mese il gestore italiano infatti non richiederà alcun tipo di costo di attivazione e garantirà il primo mensile gratis. Il pagamento comincerà a partire dal secondo mese.

A poter sottoscrivere queste offerte chiaramente non sono tutti gli utenti. Tenendo conto del gestore di provenienza, TIM richiede che i clienti arrivino da Iliad o da uno dei tanti gestori virtuali presenti sul territorio. La scelta ora è vostra.