Samsung ha presentato al mondo il nuovo Galaxy Book4 Edge, un laptop con tanta AI (intelligenza artificiale), pronto ad espandere l’ecosistema Galaxy AI. Questa permette un’esperienza connessa di altissimo livello, in primi con la compatibilità con il WiFi 7, utile per una connessione rapida e fluida, e con la possibilità di collegare l’elaborazione sia in locale che sul cloud, permettendo al consumatore finale di accedere all’AI anche quando offline.

Galaxy Book Edge4 è un laptop Copilot+, sfruttando tutte le funzionalità Galaxy AI su un display più grande, tra cui troviamo Cerchia e Cerca su Google, traduzione live, assistente chat e l’introduzione appunto di Windows Copilot, grazie alla collaborazione con Microsoft. Sotto il cofano trova posto il processore Qualcomm Snapdragon X Elite, per prestazioni impareggiabili e di livello nettamente superiore, approfittando del processore Snapdragon più veloce e potente mai visto prima su un computer portatile.

La funzione Recall riduce i tempi di attesa nella ricerca di file o documenti, mentre Live Captions riesce a fornire sottotitoli in tempo reale durante le videochiamate con colleghi e parenti. Il tutto viene corredato da una batteria dall’autonomia decisamente elevata, se pensate che comunque può garantire fino a 22 ore di utilizzo continuativo con ricarica Super Fast.

Galaxy Book Edge4: tantissime novità

Con Galaxy Book Edge4 la creatività non viene accantonata, sfruttando Paint Cocreator di Microsoft o Windows Studio Effects, ma appoggiandosi anche ad un display touchscreen multitouch a 10 punti antiriflesso, un dynamic 2X AMOLED con refresh rate a 120Hz, tutto incastonato all’interno di una scocca estremamente minimale e dal design ridottissimo.

Sicurezza ai massimi livelli, ovviamente con Samsung Knox, ed ovviamente sistema operativo Windows 11. Le dimensioni del prodotto raggiungono un minimo di 312,3 x 223,8 x 10,9 millimetri (per la versione da 14 pollici) ed un peso di 1,16kg, con 16GB di RAM e 512GB o 1TB di memoria interna. Anteriormente è posta una fotocamera da 2 megapixel con ripresa in FullHD a 1080p. Galaxy Book Edge4 è disponibile all’acquisto dal 18 giugno ad un prezzo di partenza di 1699 euro per la versione da 14 pollici, che sale a 2099 euro per quella da 16 pollici.