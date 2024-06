FUJIFILM annuncia le instax WIDE 400 e instax mini LiPlay

La nuova fotocamera istantanea instax WIDE 400 è stata annunciata da FUJIFILM. Nata come evoluzione della instax WIDE 300 arrivata sul mercato nel 2014, la nuova soluzione è pensata per portare la fotografia analogica ad un nuovo livello.

Il team di ha introdotto diverse novità tecniche e non solo per rendere la instax WIDE 400 un prodotto al passo con i tempi. Il vantaggio principale della famiglia WIDE è quello di poter stampare su una pellicola più grande rispetto al formato mini.

In questo modo, gli utenti avranno più spazio a disposizione per immortalare i propri momenti speciali, dai selfie alle foto di gruppo ai paesaggi. Il timer automatico permette di temporizzare lo scatto e permettere di scattare foto di gruppo senza che nessuno sia escluso.

Al fine di poter scattare fotografie sempre perfette e non sprecare neanche una pellicola, la instax WIDE 400 è dotata di un accessorio dedicato alle regolazioni. Sarà possibile posizionare la fotocamera e scegliere l’angolazione più adatta. Non manca la possibilità di modificare l’ottica per utilizzare un obiettivo pensato per i primi piani con distanza focale di 40cm per le macro.

Le funzionalità della fotocamera istantanea includono anche l’esposizione automatica e il flash per illuminare gli ambienti più bui. FUJIFILM prevede il debutto sul mercato della instax WIDE 400™ per metà luglio 2024 con un prezzo di lancio è di 159,99 euro. Le colorazioni disponibili saranno tre e sarà possibile acquistare anche la nuova custodia dedicata al prezzo di 29,90 euro.

FUJIFILM ha lanciato ufficialmente le nuove macchine fotografiche analogiche instax WIDE 400 e instax mini LiPlay

Ma le novità di FUJIFILM non finiscono qui. Infatti, l’azienda ha rinnovato anche instax mini LiPlay, la fotocamera istantanea ibrida. Vengono mantenuti i punti di forza del precedente modello come la possibilità di registrare messaggi vocali e funzionare da stampante per le foto scattate dallo smartphone.

Tuttavia, tra le novità possiamo citare il passaggio alla porta USB-C per la massima compatibilità con le nuove tecnologie. Inoltre, è stato completamente rivisto il processo di update del firmware che ora avviene collegando la fotocamera all’app dedicata su smartphone.

Le tre colorazioni disponibili, Verde Matcha, Bianco Nebbioso e Bronzo Intenso, permettono la massima personalizzazione estetica e le varie cornici e i filtri consentono di modificare le foto a proprio piacimento. La disponibilità è prevista per metà luglio al prezzo di 179,99 euro.