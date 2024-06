Hevolus H-Verse: una nuova frontiera per la realtà virtuale

Hevolus presenta la sua innovativa e stupefacente suite H-Verse, una piattaforma che fonde eXtended Reality (XR) e Intelligenza Artificiale Generativa dedicata ai processi aziendali e alle interazioni digitali. La società ha progettato tale tecnologia come una soluzione low-code, permettendo alle aziende di vari settori di creare e implementare esperienze di “Realtà Intelligente” con maggiore facilità.

Per il CEO Fabio Santini, l’AI e l’XR possiedono un potenziale enorme da poter sfruttare in questi ambiti. La tecnologia realizzata da Hevolus colma quel divario che i sistemi costruiti fino ad oggi non hanno saputo superare. Il cervello umano, secondo il parere di Santini, non è fatto per operare sul bidimensionale come quando si usa una tecnologia touch o un semplice mouse, ma sul tridimensionale. H-Verse riesce a soddisfare questa necessità, migliorando il coinvolgimento della clientela e i risultati dell’apprendimento.

La tecnologia virtuale Hevolus per un’esperienza totalmente immersiva

La suite H-Verse di Hevolus è stata progettata per democratizzare la creazione di esperienze phygital (fisico + digitale), consentendo alle aziende di ogni dimensione di sfruttare tecnologie avanzate senza essere limitate da dispositivi o piattaforme. Questo strumento versatile è applicabile in settori diversi come l’istruzione, la moda, il retail, la produzione e l’automotive, creando esperienze immersive ed altamente interattive accessibili via web su qualsiasi dispositivo.

La suite di Hevolus comprende diversi moduli, ognuno progettato per ottimizzare specifici processi aziendali. Ad esempio, H-Prototype migliora l’efficienza produttiva e la collaborazione collegando prototipi virtuali a oggetti fisici con precisione millimetrica, riducendo notevolmente il time-to-market. H-Store, invece, integra esperienze di acquisto olografiche con il retail fisico, presentando prodotti in diverse varianti e materiali, riducendo i costi e migliorando il coinvolgimento del cliente.

H-Share, poi, si distingue come un CMS alimentato dall’AI generativa, capace di convertire e importare modelli 3D da qualsiasi software e generare codici QR per una facile condivisione tramite WebXR. Un altro modulo, H-Onboarding, trasforma il processo di inserimento dei nuovi assunti in un’esperienza interattiva con processi standardizzati e tour virtuali dell’azienda. Ogni singolo modulo realizzato da Hevolus ha dunque un compito specifico e costruisce una piattaforma completa ed ottimizzata in ogni aspetto possibile.