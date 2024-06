Honda N-VANe: il nuovo van elettrico dal costo competitivo

Honda spinge sulla mobilità elettrica proponendo un nuovo veicolo speciale per la propria clientela. Trattasi della capiente Honda N-VANe, una vettura basata sulla versione a benzina del conosciuto N-VAN. Il modello verrà già lanciato quest’anno, molto prima di quanto si vedesse e lo vedremo atterrare in primis sulle strade del Giappone con un costo iniziale di appena 15.500 dollari.

Il N-VANe è progettato per donare diverse funzionalità, tutte avanzate. Il veicolo possiede una batteria posta al di sotto del pavimento così da poter avere una grande cabina senza alcun pilastro centrale. La configurazione senza impedimenti facilita l’accesso e l’uso del modello, particolarmente utile per chi si occupa di consegne o chi ama i viaggi on the road. Con un’autonomia massima di 245 km e la capacità di ricarica rapida che consente di raggiungere l’80% della carica in soli 30 minuti, il modello Honda potrebbe essere un buon acquisto per il cliente alla ricerca di prestazioni, spazio e sostenibilità.

Il nuovo Van Honda parte da soli 17.200 dollari

Il nuovo N-VANe sarà disponibile in quattro varianti per soddisfare diverse necessità e i prezzi di tali versioni partono da 17.200 dollari. Nonostante la prudenza mostrata da alcuni concorrenti nel settore elettrico, Honda ha deciso di intensificare i suoi investimenti, annunciando un piano da 65 miliardi di dollari entro il 2030 per consolidare la sua presenza nei veicoli elettrici. La casa automobilistica giapponese prevede di introdurre sette nuovi modelli della serie “0” entro il 2030, con il primo di questi basato sul concetto Honda Saloon e previsto per il lancio iniziale in Nord America.

Con il lancio dell’N-VANe, Honda cerca di dare una risposta alla crescente domanda di veicoli elettrici in Giappone e a consolidare la sua posizione di leader nell’era dell’automobile elettrica. Le caratteristiche innovative del N-VANe, insieme alla strategia di espansione globale di Honda, dimostrano inoltre l’impegno dell’azienda nel tendare di dare il proprio apporto al settore elettrico, proponendo una tipologia di veicolo che poco troviamo in altre aziende automobilistiche. L’Honda N-VANe è un modello importante, significativo per l’azienda. Darà agli acquirenti interessati una combinazione inedita di praticità, efficienza e innovazione, soddisfando ogni più piccola loro aspettativa.