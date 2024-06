CoopVoce: la EVO 200 è arrivata all'ultimo giorno, costa 7,90 euro

I gestori virtuali hanno dimostrato di avere le carte in regola per battere ogni forma di concorrenza e tra questi CoopVoce attualmente sembra il migliore. Il provider è stato sempre pronto con le sue offerte e lo è anche in questo momento.

A tal proposito è il momento di fare presto, siccome una delle migliori offerte mai viste prima sta per terminare ufficialmente il suo corso. Sul sito ufficiale del gestore di Coop è disponibile attualmente la famosissima EVO 200, una soluzione mobile che ha ancora un giorno di autonomia.

CoopVoce: le migliori promo non hanno scampo con la EVO 200, è l’ultimo giorno

Sebbene i risultati del 2023 fossero già ampiamente entusiasmanti, CoopVoce sta cercando di tenere tanta continuità e soprattutto di fare ancora di più, soprattutto in previsione dell’estate. A dimostrarlo è la presenza di un’altra grande soluzione, ovvero quella EVO 200 che è stata vista in più salse dagli utenti.

C’è tempo fino ad oggi per sottoscrivere questa grande soluzione che include davvero tutto al suo interno. L’offerta in questione permette infatti di telefonare a tutti con minuti senza limiti ma non finisce qui. Ci sono infatti 1000 messaggi verso tutti e un quantitativo di 200 giga in 4G per Internet, il tutto per 7,90 € mensili per sempre.

Si tratta di contenuti stratosferici, il principale obiettivo di chi sottoscrive una promo di questo calibro. CoopVoce offre, oltre al risparmio e alla quantità dei contenuti, anche una grande occasione solo per il primo mese: chi sceglie la EVO 200 entro domani 19 giugno può assicurarsi il primo mese gratis e il costo di attivazione azzerato. A partire da dopodomani, le condizioni ovviamente cambieranno e il provider farà spazio ad una nuova offerta.

Non ci sono limiti per quanto riguarda il gestore di provenienza in quanto CoopVoce destina questa offerta a tutti, anche ai già clienti con altre offerte.