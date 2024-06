Uno dei principali intoppi quando si cambia dispositivo passando da uno Android ad uno Apple riguarda il trasferimento delle chat di WhatsApp. Il passaggio da uno smartphone all’altro è da sempre stato contraddistinto da operazioni non proprio semplici. Per procedere, infatti, gli utenti necessitavano di applicazioni e servizi di terze parti.

Sembra che la cosa stia però per cambiare. Una nuova funzione potrebbe infatti migliorare l’operazione di trasferimento rapido delle chat tra i due sistemi operativi. Su WABetaInfo hanno scovato il codice della versione beta di WhatsApp per Android (2.24.13.69). In quest’ultimo hanno identificato la presenza del trasferimento rapido delle chat sulla piattaforma da Android ad iOS.

Trasferire le chat WhatsApp ora è molto semplice

Secondo quanto riportato su alcuni screenshot diffusi in rete sembra che sarà possibile abilitare il passaggio rapido tra dispositivi Android e iOS tramite una semplice interfaccia. Il primo dettaglio rilevante riguarda il fatto che il nuovo dispositivo non deve necessariamente essere Android.

La nuova funzione si basa sulla generazione di un codice QR univoco. Quest’ultimo permette di spostare le chat di WhatsApp in modo semplice e soprattutto sicuro sul nuovo dispositivo. Gli esperti di WABetaInfo sono riusciti ad abilitare la funzionalità. In questo modo è stato possibile capire il funzionamento. Al momento la funzione risulta ancora in fase di sviluppo. E non è ancora disponibile per nessun utente. Dunque, nemmeno coloro che hanno WhatsApp Beta su Android possono accedervi.

Non sono ancora state rilasciate informazioni certe sul rilascio definitivo della funzione. Inoltre, non è ancora chiaro se un’opzione analoga verrà introdotta anche sui dispositivi Apple per effettuare il trasferimento rapido delle chat WhatsApp da iOS ad Android.

Per ottenere maggiori informazioni sarà dunque necessario attendere che le parti coinvolte rilascino ulteriori informazioni riguardo l’arrivo della funzione di trasferimento e la sua diffusione sui diversi dispositivi. Inoltre, sarà interessante sapere come Apple si adeguerà a tale novità.