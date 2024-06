WhatsApp si rivoluziona: ecco le novità della chat con il nuovo aggiornamento

WhatsApp si prepara a un aggiornamento rivoluzionario che cambierà per sempre il design delle chat della piattaforma

WhatsApp continua la sua corsa inarrestabile verso il futuro e il progresso, attuando un nuovo aggiornamento che potrebbe rivoluzionare per sempre il design delle chat della piattaforma per la messaggistica istantanea più famosa del mondo.

Non è certo la prima volta che WhatsApp esegue degli aggiornamenti stravolgenti che hanno cambiato per sempre l’assetto dell’applicazione, attingendo il meglio anche da altre piattaforme, sempre con il fine ultimo di garantire agli utenti un’esperienza di qualità.

Lo scopo principale degli sviluppatori è sempre stato quello di fornire un servizio sicuro e protetto a tutti gli utenti, di conseguenza la maggior parte degli aggiornamenti riguarda l’aspetto della privacy oppure lo sviluppo di nuove funzioni.

Tuttavia, l’aggiornamento che arriverà a breve su tutti i dispositivi riguarderà un’altra sfera, quella prettamente estetica.

WhatsApp: in arrivo un cambio di look rivoluzionario

La funzione rivoluzionaria che cambierà per sempre il design della piattaforma riguarderà principalmente i temi.

Secondo WaBetaInfo, a breve arriveranno ben 10 temi con altrettanti differenti colori tra cui scegliere, rendendo la chat ancora più personalizzabili. Si tratta di un’idea innovativa per vivacizzare il design dell’applicazione.

La novità dovrebbe essere rilasciata a breve, dando a ciascun utente la possibilità di scegliere tra dieci colori pastello, cambiando l’assetto e la struttura della chat. Non ci saranno invece dei cambiamenti per i contatti, e gli altri utenti non potranno vedere i cambiamenti effettuati.

Le nuove funzionalità di WhatsApp non finiscono di certo qui, ma arriveranno delle novità per quanto riguarda la qualità di audio e video, la possibilità di generare foto profilo con l’intelligenza artificiale e un’opzione per fissare i messaggi nei canali.

Ma una delle novità più attese riguarda il trasferimento dei dati tra due dispositivi in modo semplice, veloce e intuitivo mediante l’utilizzo di un codice QR, con cui trasferire la cronologia delle chat.

Non ci resta che attendere i prossimi mesi per vedere concretamente tutte le funzionalità in arrivo.