Tesla verso i 25.000 miliardi? Ecco il visionario piano di Musk

Elon Musk ha sorpreso gli investitori di Tesla con una prospettiva audace riguardo al futuro potenziale dei robot umanoidi, prevedendo che il suo robot chiamato Optimus potrebbe portare il valore dell’azienda da 580 miliardi di dollari a 25.000 miliardi di dollari. Questo rappresenterebbe un aumento straordinario di 43 volte rispetto al valore attuale. Durante la riunione degli azionisti, Musk ha descritto se stesso come “patologicamente ottimista“, sottolineando la sua fiducia nelle possibilità del progetto.

Tra robot umanoidi e robotaxi

L’idea di Musk è quella di sviluppare robot umanoidi simili a C-3PO di Star Wars, capaci di svolgere una vasta gamma di mansioni, dal lavoro in fabbrica alla cura dei bambini e altro ancora. Ha annunciato che la produzione sperimentale di Optimus inizierà il prossimo anno, inizialmente all’interno delle fabbriche Tesla. Ma ha anche ammesso che ci saranno sfide da affrontare, come già accaduto con altri progetti ambiziosi come Starship.

Nonostante l’entusiasmo di Musk, molti osservatori sono scettici riguardo alla sua previsione di aumentare il valore di Tesla fino a 25.000 miliardi di dollari. Musk stesso non ha fornito dettagli su quando potrebbe essere raggiunto questo obiettivo ambizioso, suggerendo che anche lui considera l’idea molto ottimistica.

Comparato al valore complessivo dell’S&P 500, stimato attualmente intorno a 45.500 miliardi di dollari, l’idea di Tesla valere più della metà di tutto l’indice è straordinaria. Cathie Wood, famosa per le sue previsioni ottimistiche su Tesla, ha anche avanzato l’idea che l’introduzione di un servizio di robotaxi potrebbe far schizzare il prezzo delle azioni di Tesla da 179 dollari a 2.600 dollari entro il 2029.

Le visioni ottimistiche di Musk

Queste visioni futuribili dipendono da vari fattori, tra cui la capacità di Tesla di superare le sfide tecnologiche e regolamentari. Nonostante le incertezze, la promessa di innovazioni come Optimus e i robotaxi evidenzia l’impegno di Musk per guidare Tesla verso un futuro di leadership nel settore tecnologico e automobilistico. Resta da vedere se le ambizioni di Musk si realizzeranno pienamente, ma il suo spirito visionario continua a catalizzare l’interesse e l’entusiasmo sia tra gli investitori che nel settore tecnologico globale.