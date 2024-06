WhatsApp: come spiare gratis il partner con un'app gratis

Le persone erano rimaste molto impaurite dopo aver visto anni fa delle applicazioni utili per spiare le conversazioni su WhatsApp. Il colosso pian piano ha debellato questo fenomeno fino a far tornare il sereno, con gli utenti che dunque si sono tranquillizzati. Ad oggi però si parla di nuovo in maniera costante di spionaggio, in quanto più volte è capitato di ascoltare notizie riguardanti una nuova applicazione.

Questa sarebbe stata scaricata già da centinaia di persone che ne avrebbero testato il funzionamento. In poche parole, Whats Tracker consente di conoscere i movimenti effettuati da una persona all’interno di WhatsApp. Basta scaricare l’applicazione e scegliere i numeri dalla rubrica di cui si vogliono avere notizie in merito alle entrate e alle uscite da WhatsApp.

WhatsApp: questo è il modo perfetto per capire come si muove il vostro partner nell’app

Il funzionamento è davvero semplice, in quanto bisogna solo scaricare gratuitamente in formato apk Whats Tracker. Una volta aperta l’applicazione, che può dunque essere installata solo su Android, si può proseguire a scegliere i numeri da controllare. Dopo averli impostati, arriverà una notifica ogni volta che questi entreranno in WhatsApp e tutte le volte che usciranno. Si tratta di un modo per scoprire l’ultimo accesso delle persone anche se queste non lo rendono visibile. Non si avranno dunque più dubbi e inoltre a fine giornata ci sarà anche il report completo con tutti i dati.

Bisogna ovviamente precisare che applicazioni di questo genere sono state controllate al massimo e che dunque non nascondono alcun tipo di brutta sorpresa. Non ci sono virus di alcun genere e soprattutto non ci sono pagamenti da effettuare, né prima, né dopo il download. Tutto è dunque tranquillo e gratuito, oltre che estremamente efficiente ed affidabile. Potrebbe essere quindi questa la soluzione definitiva per capire come si muovono i contatti che desiderate spiare nell’app.