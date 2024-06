A partire dal 14 Giugno 2024, TIM ha aggiornato il suo portfolio di offerte mobile, focalizzandosi sul potenziamento delle opzioni xTE TIM Cross destinate ai suoi clienti già abbonati alla rete fissa. Le principali novità includono l’introduzione del supporto al 5G fino a 250 Mbps su diverse offerte precedentemente limitate al 4G. In aggiunta, sono state lanciate due nuove varianti: xTE TIM Cross White e xTE TIM Cross Gold, entrambe dotate di un bundle di 200 SMS.

Queste offerte, proposte attraverso il cross selling, mirano a incentivare i clienti di rete fissa TIM a attivare una nuova SIM ricaricabile TIM, conservando il proprio numero tramite portabilità da altri operatori nazionali, fino a un massimo di 4 volte per lo stesso intestatario di linea fissa.

Il 5G di TIM e le sue offerte

Le modifiche non si limitano solo alla capacità di navigazione migliorata. Alcune offerte esistenti hanno cambiato nome senza aumentare i costi mensili: ad esempio, xTE TIM Cross UP è diventata xTE TIM Cross White, mantenendo il prezzo di 6,99 euro al mese, mentre xTE TIM Cross L è stata ribattezzata xTE TIM Cross Gold, sempre a 9,99 euro al mese. Entrambe le nuove versioni includono un bundle di 200 SMS, a differenza delle versioni precedenti che offrivano SMS illimitati.

Le attivazioni presso i negozi TIM a partire dal 14 Giugno 2024 includono l’accesso al profilo 5G, con velocità fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload per le offerte xTE TIM Cross Steel, xTE TIM Cross White e xTE TIM Cross Gold.

Le offerte abilitate al 5G fino a 250 Mbps includono automaticamente per i primi 3 mesi la Promo 5G Ultra, che offre velocità di download fino a 2 Gbps e upload fino a 300 Mbps. Al termine del periodo promozionale gratuito, i clienti possono scegliere di attivare l’opzione 5G Ultra al costo aggiuntivo di 1,99 euro al mese. TIM ha esteso l’opzione 5G Ultra anche ad altre offerte già abilitate al 5G, come xTE TIM Famiglia 5G e xTE TIM Cross 5G, offrendo la massima velocità disponibile sulla rete mobile TIM.

Le offerte convergenti come TIM Unica Power consentono di ottenere Giga illimitati, utilizzabili anche in 5G Ultra, con addebito mensile sulla bolletta di rete fissa tramite il servizio Ricarica Automatica di TIM Unica. Questo servizio offre la possibilità di azzerare il costo mensile se vengono abbinate almeno 3 SIM dell’operatore alla linea fissa. Le condizioni di roaming all’interno dell’UE rimangono vantaggiose, con pacchetti dati mensili dedicati che variano da 7 a 16 Giga a seconda dell’offerta scelta.

TIM continua a investire nella transizione al 5G, garantendo una copertura sempre più ampia e velocità di connessione superiori, rispettando le normative vigenti e mantenendo la trasparenza nelle comunicazioni con i clienti.