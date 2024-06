MediaTek pronta a sfidare Qualcomm per i processori Windows

Il settore dei processori dedicati ai computer è in pieno rinnovamento. Prodotti di ultima tecnologia Windows on Arm, realizzati da Qualcomm, stanno stravolgendo questo mondo portando innovazione. I processori Snapdragon X Elite di Qualcomm, in particolar modo, hanno aperto nuove possibilità tra i notebook. Ma non c’è solo Qualcomm a giocare in campo, la MediaTek entra in gioco e la competizione sale alle stelle.

Da quanto si potuto scoprire attraverso un recente rapporto, la MediaTek è infatti pronta a lanciare un nuovo processore dedicato ai dispositivi Windows on Arm concorrendo contro la Qualcomm. Questi processori saranno destinati ai PC che utilizzano Microsoft Copilot+, ponendosi come diretti rivali dei processori Snapdragon X Elite.

Nuove importanti occasioni per la MediaTek

A favore della MediaTek va la quasi fine dell’accordo di esclusività tra Microsoft e Qualcomm. Tale conclusione aprirà le porte che consentiranno alla società di entrare nel mercato dei processori Windows on Arm a partire dall’inizio del prossimo anno cancellando il “monopolio” di Qualcomm. La conclusione di questo accordo è una grande opportunità ed ora la MediaTek non deve far altro che coglierla al volo.

Secondo alcuni rumor, MediaTek starebbe inoltre collaborando con NVIDIA per sviluppare un nuovo processore dedicato al gaming. Questa collaborazione potrebbe portare alla nascita di nuovi sistemi innovativi che combinino perfettamente l’esperienza raccolta dalla società con la grafica eccezionale sviluppata da NVIDIA.

MediaTek cerca quindi di battere la Qualcomm utilizzando soluzioni basate su architettura Arm, già concettualizzate e pronte per la produzione. Tale approccio dovrebbe garantire una maggiore semplicità e velocità nella produzione dei nuovi processori, permettendo a MediaTek di competere efficacemente nel mercato dei PC Windows on Arm. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sui nuovi processori che MediaTek sta ora realizzando a tal proposito. La cosa certa è che l’ingresso dell’azienda nel mercato dei processori per PC Windows on Arm porta aria di cambiamento, o meglio dire un tornado di cambiamento. A beneficiarne potremmo essere noi, gli utenti che potranno accedere ai futuri dispositivi ad alte prestazioni.