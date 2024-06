Il monitoraggio dei parametri vitali è una funzionalità sempre più importante dei device tecnologici moderni. Gli smartwatch e gli smartphone possono rilevare dati importanti come il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue, lo stress e molto altro ancora. Tuttavia, Sony sembra intenzionata a sviluppare ulteriormente la tecnologia e introdurre novità molto importanti in questo settore.

Il nuovo brevetto depositato dall’azienda Giapponese sottolinea la volontà del brand di garantire rilevazioni accurate dello stato di salute. I rilevamenti però, non saranno tradizionali e non ci sarà la necessità di indossare nessun dispositivo.

Infatti, nella descrizione dell’idea proposta da Sony si legge che la tecnologia nipponica permetterà di rilevare i dati biometrici a distanza. In questo modo, l’azienda faciliterà il monitoraggio senza dover ricorrere a dispositivi esterni, invasivi e poco user friendly.

Sony vuole rendere gli smartwatch obsoleti, per rilevare il battito cardiaco degli utenti basterà utilizzare le fotocamere degli smartphone

Il brevetto è stato svelato da David di @xleaks7 in collaborazione con il team di eleganthoopoe. Stando a quanto emerso, l’obiettivo è quello di dotare le fotocamere degli smartphone di sensori in grado di determinare i parametri vitali a distanza, semplicemente inquadrando il soggetto.

Focalizzandosi su determinate aree come il viso o il poslo, sarà possibile determinare il battito cardiaco. Le rilevazioni dovranno essere istantanee e accurate tanto da poter essere affiancate a quelle degli smartwatch che, invece, sono direttamente a contatto con la pelle.

Il funzionamento della tecnologia ideata da Sony si basa sulla scansione di aree dense di capillari. Analizzando la variazione nel corso del tempo dei pixel elaborati dallo smartphone, è possibile ottenere una stima del flusso sanguigno e, di conseguenza del battito cardiaco.

Ricordiamo che, allo stato attuale, si tratta esclusivamente di un brevetto depositato da Sony. Il produttore vuole proteggere l’idea di questa nuova tecnologia ma non è detto che la stia sviluppando attivamente. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.