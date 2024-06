Negli ultimi anni, l’Europa sta assistendo a una vera e propria rivoluzione nel settore delle energie rinnovabili. Non si parla più solo di pannelli solari e turbine eoliche, ma anche di batterie di accumulo, che stanno diventando sempre più cruciali per il futuro energetico del continente.

La necessità di altre batterie di accumulo

Nel 2023, l’installazione di nuove batterie di accumulo ha raggiunto i 17,2 GWh, un aumento impressionante del 94% rispetto all’anno precedente, secondo SolarPower Europe. Questo segna il terzo anno consecutivo di crescita per il mercato dei BESS (Battery Energy Storage System), dimostrando quanto sia crescente l’interesse verso queste tecnologie avanzate.

Alla fine dello scorso anno, la capacità totale di stoccaggio delle batterie in Europa era di circa 36 GWh. È interessante notare come la maggior parte di queste batterie sia stata installata nelle abitazioni private, coprendo il 63% del totale. I sistemi su larga scala, come quelli utilizzati per grandi impianti, rappresentano il 21%, mentre le applicazioni commerciali e industriali si attestano al 9%. Questo dimostra quanto le batterie stiano diventando fondamentali non solo per i singoli cittadini, ma anche per le grandi infrastrutture e le aziende.

La Germania è stata in prima linea in questa corsa all’accumulo energetico, rappresentando il 34% del mercato europeo nel 2023. L’Italia e il Regno Unito seguono con rispettivamente il 22% e il 15%. Questi paesi stanno dimostrando una leadership decisiva negli investimenti per integrare l’energia solare con sistemi di stoccaggio avanzati, essenziali per un futuro energetico più sostenibile.

Guardando avanti, le previsioni sono ancora più rosee. Entro il 2028, si prevede che la capacità di stoccaggio delle batterie potrebbe raggiungere i 135 GWh. Questo sarà reso possibile da ulteriori investimenti e dall’adozione di tecnologie sempre più sofisticate nel settore delle energie rinnovabili.

Per un’Europa energicamente indipendente

Walburga Hemetsberger, CEO di SolarPower Europe, ha evidenziato quanto sia strategica l’espansione delle batterie di accumulo per l’infrastruttura energetica europea. “L’integrazione delle batterie di accumulo migliora la gestione del sistema elettrico e crea nuove opportunità nei mercati energetici,” ha affermato Hemetsberger.

L’Europa sta facendo progressi enormi verso un sistema energetico più sostenibile e resiliente. Le batterie di accumulo sono diventate un elemento chiave nella gestione delle risorse energetiche rinnovabili, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra e garantendo una fornitura energetica più stabile e sicura per tutti. Questo sviluppo non solo favorisce l’innovazione tecnologica, ma rafforza anche l’indipendenza energetica del continente, segnando un passo importante verso un futuro più verde.