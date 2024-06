Starlink Mini, Elon Musk conferma l’arrivo della versione compatta

Starlink Mini è in arrivo, a dichiararlo è Elon Musk che conferma le prestazioni e il prezzo della nuova generazione dell'hardware per la connettività internet satellitare

Elon Musk ha rivoluzionato vari settori tecnologici con le proprie idee e aziende. Tuttavia, il fondatore di Tesla e SpaceX è pronto a rinnovare ulteriormente anche il settore delle telecomunicazioni con una nuova versione di Starlink.

La connettività internet satellitare è l’ultima frontiera per l’imprenditore e gli sforzi profusi per migliorarne le potenzialità sono enormi. Il prossimo passo sarà quello di lanciare sul mercato Starlink Mini, una versione più compatta della parabola necessaria per collegarsi alla costellazioni di satelliti in orbita.

Come svelato su X/Twitter da Oleg Kutkov, Starlink Mini esiste ed è già nelle ultime fasi di sviluppo prima della commercializzazione. Il prodotto misurerà circa 29 x 25 cm e sarà compatibile con la tecnologia Wi-Fi 6 basata sullo standard 802.11b/g/n/ax, con una velocità massima supportata sarà di 1.300 Mbps.

Starlink MINI (REV MINI1_PROD2) with built-in WiFi.

28.9×24.8 cm (11.4″ x 9.8″) pic.twitter.com/0AQKicaOk4 — Oleg Kutkov 🇺🇦 (@olegkutkov) June 16, 2024

Tuttavia, non possiamo più parlare di indiscrezioni ma di certezze in quanto a confermare l’esistenza del prodotto ci ha pensato direttamente Elon Musk. Commentando il post del leaker, Musk ha affermato star scrivendo il Tweet proprio utilizzando Starlink Mini.

Nel messaggio è possibile leggere che Starlink Mini richiede un setup di appena 5 minuti per poter essere utilizzato. Inoltre, considerando le dimensioni ridotte, è possibile portare il ricevitore dove si vuole con facilità. Elon Musk indica che è possibile riporlo in uno zaino e avere sempre a portata di mano internet, anche in luoghi non coperti dalla connettività tradizionale.

Le sorprese, però, non finiscono qui, in quanto Musk ha continuato a fornire informazioni che possiamo considerare ufficiali. In un messaggio successivo è possibile apprendere che il prezzo di Starlink Mini sarà la metà rispetto alla versione standard è permetterà di riprodurre contemporaneamente da più dispositivi i contenuti in streaming in 4K.

Infine, ha condiviso uno screen in cui viene mostrato uno speedtest che rivela la velocità massima di 100mbps con una latenza di 23ms. La data di lancio non è ancora stata ufficializzata ma il dispositivo arriverà inizialmente solo in alcune aree selezionate. Non resta che attendere maggiori dettagli che, certamente, non tarderanno ad arrivare.