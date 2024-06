Recentemente, i rapporti tra Elon Musk e Donald Trump sembrano essersi ristabiliti dopo un periodo di apparente distanza. Secondo quanto riportato da Bloomberg, durante un incontro con i suoi azionisti, Musk ha menzionato Trump, svelando che l’ex presidente è un grande ammiratore del Tesla Cybertruck.

Trump e la sua passione per il Cybertuck

L’interesse di Trump per il Cybertruck può sembrare sorprendente, considerando la sua nota posizione critica verso le auto elettriche e la tecnologia a zero emissioni. Musk ha però rivelato di aver ricevuto chiamate inaspettate da Trump, senza un motivo evidente, e ha sottolineato che molti amici dell’ex presidente possiedono una Tesla e ne sono entusiasti. Questo, secondo Musk, avrebbe contribuito a migliorare il giudizio di Trump sul Cybertruck, un veicolo che Musk ha annunciato di voler introdurre anche in Europa.

Se confermato, questo rappresenterebbe un cambio di rotta nella retorica di Trump riguardo alle auto elettriche, su cui in passato si era espresso in modo critico, temendo un impatto negativo sull’industria automobilistica statunitense. Recentemente, durante un discorso in Arizona, Trump ha addirittura dichiarato di essere un grande fan di Musk e dei veicoli elettrici. Musk ha inoltre descritto Trump come sempre cordiale nei suoi confronti, riconoscendo il contributo positivo dei veicoli elettrici al futuro degli Stati Uniti.

La ripresa nei rapporti tra Musk e Trump rappresenta un contrasto netto rispetto alle tensioni del passato, quando i due si attaccavano pubblicamente. Bloomberg ha riportato che Musk avrebbe consigliato Trump sulla politica delle criptovalute e, insieme all’investitore Nelson Peltz, avrebbe discusso con l’ex presidente di un progetto per prevenire le frodi elettorali. I due sembrano anche aver intrapreso una campagna per persuadere i leader aziendali a non sostenere la rielezione di Joe Biden.

Le conversazioni tra Musk e Trump non si limitano a questioni economiche, ma spaziano su temi politici che includono immigrazione, tecnologia e scienza. Musk ha lasciato intendere che Trump avrebbe espresso interesse nel coinvolgerlo maggiormente in caso di una possibile vittoria elettorale.

Una nuova strana, ma potente, coppia

La nuova sintonia tra Elon Musk e Donald Trump solleva domande sulla natura dei loro rapporti: una genuina convergenza di interessi o una strategia politica mirata? Resta da vedere come questa dinamica potrebbe evolversi e influenzare il panorama politico e tecnologico degli Stati Uniti nei prossimi anni.