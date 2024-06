Con l’arrivo dell’estate e l’inizio degli Europei, questo è il momento perfetto per gli appassionati di calcio. Il team di Konami Digital Entertainment ha annunciato l’avvio della nuova stagione di eFootball 2024 che si intitolerà Season 7: King of the Continent.

I giocatori potranno divertirsi con il simulatore calcistico a rivivere le grandi partite del passato, sfidare gli avversari più forti o semplicemente divertirsi con gli amici. Inoltre, la nuova stagione di eFootball permetterà di ottenere una nuova serie di ricompense in-game per potenziare il proprio Dream Team e vivere due nuove campagne.

Le modalità European Cup e American Cup permetteranno di divertirsi con le due principali competizioni calcistiche della stagione. Nella Coppa America si sfideranno tutte le Nazionali Sud-Americane mentre gli Europei vedranno confrontarsi le Nazionali del Vecchio Continente. In questo modo, Konami vuole celebrare il calcio internazionale permettendo a tutti i propri utenti di divertirsi con squadre di tutto il mondo oltre il proprio club preferito.

Get ready for the summer action with #eFootball! 🎮😎

Season 7: King of the Continent has dropped with so many awesome features as we hit International football season! ⚽️

The best of Europe and the Americas will go head-to-head to become Kings of the Continent! 🌎👑🌍l pic.twitter.com/pY00ffGRBy

— eFootball (@play_eFootball) June 13, 2024