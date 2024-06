Motorola ha pianificato un evento che si terrà il prossimo 25 giugno e sarà dedicato al lancio della famiglia Razr 50. La nuova generazione di smartphone pieghevoli prenderà il posto della gamma Razr 40 presentata lo scrorso anno.

In attesa dell’evento ufficiale che si terrà tra qualche giorno, il Razr 50 Ultra è stato avvistato dai leaker in contesti differenti. Il device foldable è comparso sia sulla piattaforma Geekbench che sul sito dell’ente NCC di Taiwan.

Grazie a queste due comparse nei database ufficiali, è possibile scoprire l’intera scheda tecnica del device prima dell’annuncio ufficiale da parte di Motorola. Il Motorola Razr 50 è caratterizzato dal numero di modello XT2451-3 e questo codice alfanumerico lo renderà riconoscibile se dovessero emergere ulteriori indiscrezioni.

Il Razr 50 Ultra sarà il nuovo flagship pieghevole di Motorola e la sua scheda tecnica è stata anticipata prima del lancio ufficiale

Il design dello smartphone pieghevole sarà caratterizzato da un display con un notch tondo nella parte alta e centrale dello schermo. La parte posteriore, invece, sarà impreziosita dal una doppia fotocamera in posizione orizzontale e il flash LED. Sul fondo troverà spazio la porta USB di Tipo-C insieme alla griglia per l’altoparlante.

Ci sono una porta USB-C, una griglia per l’altoparlante e un microfono nella parte inferiore. Le colorazioni disponibili al lancio saranno pesca, blu scuro e verde. Inoltre, il device foldable potrà contare su una batteria da 4.000 mAh suddivisa in due celle differenti per capacità, un da 1.050 mAh mentre l’altra da 2.950 mAh. Il device supporterà la ricarica rapida a 68W ma il caricabatterie fornito in confezione potrebbe raggiungere solo i 45W.

Le prestazioni del Razr 50 Ultra saranno garantite dal SoC Snapdragon 8s Gen 3. Sebbene non venga citato direttamente, il chipset Qualcomm è riconoscibile dall’architettura mostrata da Geekbench. Il SoC octa-core potrà contare su tre core che operano a 2,02 GHz, quattro core a quattro core funzionanti a 2,8 GHz e un core prestazionale da 3,01 GHz.

Il Motorola Razr 50 Ultra dovrebbe essere il primo smartphone pieghevole a poter contare sul chipset di fascia alta di Qualcomm. Il sistema, inoltre, potrà contare su 12 GB di memoria RAM e potrà sfruttare le potenzialità di Android 14.