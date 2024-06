Il nuovo Samsung Galaxy S25 non presenterà un upgrade per la batteria. Infatti, manterrà quella presente sul suo predecessore (4.000mAh). Secondo quanto riportato da GalaxyClub.nl non sono previste variazioni. La fonte olandese ha riportato il codice modello (SM-S931) e ha riferito che la batteria presenterà capacità nominale di 15,06Wh, considerando una tensione di 3,88V si arriva ad una capacità di 3.881mAh, approssimata a 4.000mAh. Dunque, presenterà lo stesso assetto del Galaxy S24.

Galaxy S25 con batteria “conservativa”

Osservando l’andamento generale degli smartphone dell’azienda sudcoreana è possibile confermare che ci sia stata una tendenza al conservazionismo. Samsung, nel corso degli anni, non si è sbilanciata molto nella scelta delle batterie da integrare sui suoi dispositivi di punta.

L’unica variazione significativa è stata riscontrata nei dispositivi Plus che negli ultimi anni ha presentato un incremento della propria capacità. La batteria di tali smartphone, infatti, ha raggiunto, con il modello attuale, 4.900mAh. Per quanto riguarda il flagship Galaxy S Ultra, invece non è stata presentata alcuna modifica. Il dispositivo è, infatti, fermo a 5.000mAh da ormai un po’ di tempo.

Per il Galaxy S25, le caratteristiche tecniche emerse hanno evidenziato che verrà presentato sul mercato con Snapdragon 8 Gen 4 o Exynos 2500. La scelta sarà pressentata in base al mercato di riferimento. Lo smartphone sarà caratterizzato dall’introduzione dell’intelligenza artificiale. Quest’ultima verrà utilizzata per accedere ad una serie di funzioni inedite. E non solo. Sarà utile anche ad ottimizzare i consumi dello smartphone di Samsung. A tal proposito verrò introdotta la funzionalità “Battery AI” che permetterà agli utenti di ottenere tra il 5 e il 10% in più di autonomia.

Considerando quest’ultimo dettaglio è possibile ipotizzare che la scelta di mantenere immutata la capacità della batteria del dispositivo potrebbe essere stata presa per ottimizzare la funzione in arrivo. Ovviamente si tratta solo di ipotesi che solo Samsung potrà confermare.