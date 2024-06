Cellularline è una realtà italiana nata nel 1990, oggi specializzata nella realizzazione di accessori per la tecnologia, così da facilitare l’utilizzo dei prodotti tech, come ad esempio smartphone e tablet (ma non solo), in mobilità. mettendo a disposizione una serie di elementi che permettano a tutti gli effetti di estendere al massimo l’usabilità e la versatilità. In questi giorni Cellularline ha presentato una sorta di travel kit, ovvero una specifica selezione di accessori che permetta di godere di tutta la tecnologia durante i propri viaggi, noi l’abbiamo potuta provare, ecco la nostra recensione approfondita.

World Travel Charger

Una delle principali differenze tra i tanti paesi del mondo, soprattutto nel momento in cui si dovesse decidere di cambiare continente, riguarda la forma delle prese a muro (dovete sapere che non tutti hanno le tedesche, a partire dalla Gran Bretagna o dagli Stati Uniti). Per questo motivo i fedeli viaggiatori possono fare affidamento sul World Travel Charger, meglio definito come adattatore da viaggio multispina, impreziosito da un paio di piccole chicche.

Il prodotto riesce a trasformarsi, spostando semplicemente le levette sul lato destro che vanno a modellare la presa, riuscendo a risultare compatibile con oltre 150 paesi nel mondo. La sua versatilità risulta essere impreziosita dalla presenza di due porte sul lato inferiore, una USB-A ed una USB-C, utilissime per ricaricare i propri device fino ad una potenza massima di 20W. Questi è realizzato interamente in plastica, di colorazione nera con finitura opaca classica, ha dimensioni non maggiorate rispetto ai soliti caricatori da parete che possiamo oggi trovare in commercio, con materiali comunque resistenti ed affidabili sul medio/lungo periodo.

Il suo prezzo di vendita è di 49 euro, può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale di Cellularline, mediante la pressione di questo link.

Travel Holder

Quante volte vi è capitato di viaggiare in aereo, ma anche in treno ed in pullman, e di dover tenere per ore lo smartphone in mano, con tanto di indolenzimento delle braccia? ebbene, la risposta a tutti i vostri problemi arriva direttamente da Cellularline con il suo Travel Holder. Questi non è altro che un supporto per smartphone universale, eccezionalmente compatti e pratico, infatti permette il facile collegamento, mediante una pinza, al sedile posto dinnanzi a voi, e con il suo doppio snodo con rotazione a 360 gradi, sarà in grado di reggere lo smartphone e di ruotarlo anche di 360 gradi.

L’aggancio a pinza, di cui vi parlavamo nel paragrafo precedente, può estendere ancora di più la versatilità, essendo facilmente collegabile ad un tavolino, così da poterlo utilizzare non solo durante il viaggio, ma anche in moltissime altre situazioni. Essendo universale, è poi compatibile perfettamente con la maggior parte degli smartphone attualmente in commercio. Lo potete acquistare al prezzo di soli 19,95 euro direttamente su Amazon, cliccando sul banner che trovate inserito poco sotto.

Touch Air Cooler Mag

Con il Touch Air Cooler Mag, Cellularline ha voluto soddisfare due esigenze che gli utenti spesso incontrano durante i propri viaggi in auto: supporto e ricarica. Come avete potuto capire è un comodissimo supporto Magsafe da auto, il che permette il facile posizionamento del proprio iPhone, con annessa ricarica wireless ad una potenza di 7,5W. Il tutto viene impreziosito dalla presenza di un sistema di raffreddamento interno, il che impedirà un surriscaldamento dello smartphone.

L’installazione è semplicissima, poiché basta posizionarlo in prossimità delle bocchette dell’aria, ma anche sul cruscotto o direttamente agganciato al vetro. Una versatilità davvero interessante, oltre alla piena compatibilità con gli iPhone con supporto MagSafe. All’interno della confezione sarà possibile trovare tutto il necessario per qualsivoglia posizionamento, il prezzo di vendita, sul sito ufficiale di Cellularline, è di 59,95 euro.

Spin Fit

Non avete uno smartphone? Cellularline ha pensato a voi con Spin Fit, un supporto auto di piccole dimensioni, ma soprattutto universale, ovvero compatibile con qualsiasi dispositivo attualmente in commercio. Questi può essere agganciato direttamente alle bocchette dell’aerazione, con un aggancio ad uncino (compatibile anche con le bocchette rotonde). Una volta inserito, potrà essere anche ruotato di 360 gradi, permettendo all’utente la visione sia in orizzontale che in verticale del proprio dispositivo mobile.

Il prezzo di vendita, sul sito ufficiale di Cellularline, è tutt’altro che elevato, basteranno 24,95 euro per il suo acquisto definitivo.

Car Multipower Duo

Proseguendo nel nostro viaggio in auto, il secondo problema che potrebbe attanagliare l’utente, oltre al posizionamento dello smartphone, è proprio la ricarica. Da qui nasce la necessità del Car Multipower duo, è un caricabatterie da auto con presa a 12V (da collegare direttamente all’accendisigari per intenderci), realizzato in plastica con design carbon look nella parte superiore.

E’ un prodotto sufficientemente versatile, se considerate la presenza di due porte USB-C, ciascuna dotata di Power Delivery a 20W, per un totale quindi 40W (20W a presa), con possibilità di utilizzo in contemporanea per la ricarica di due dispositivi. Il circuito interno protegge da sovraccarichi e cortocircuiti, in questo modo si può pensare di utilizzarlo senza pensieri di alcun tipo, eventualmente anche senza la vostra presenza nelle vicinanze. Il caricabatterie da auto è disponibile su Amazon ad un prezzo di listino di 29,49 euro, se interessati all’acquisto potete aprire il banner sottostante.

Powerbank Thunder

Powerbank Thunder va ad identificare un caricabatterie portatile che punta fortissimo sul rapporto capacità/dimensioni, al suo interno si possono trovare celle cilindriche 21700 della generazione più recente, capaci di ridurre al massimo l’ingombro, comunque in pieno favore della capacità complessiva (così da riuscire ad incrementare notevolmente la portabilità del prodotto stesso). Presenta una forma a parallelepipedo, con bordi molto arrotondati e sinuosi, una bellissima finitura opaca soft-touch che non trattiene le impronte (anche se è difficile da pulire) ed è decisamente gradevole sia al tocco che alla vista; sui due bordi più piccoli troviamo gli unici due connettori disponibili, rappresentati da una USB-A ed una USB-C, in grado di erogare una potenza massima in output di 20W. Da notare che i 20W vengono raggiunti solo con la USB-C power delivery, sfruttando la USB-A, l’output sarà di 18W.

Nella parte superiore, dove scorre la banda nera con marchio CellularLine, si trovano i LED che indicano la carica residua del powerbank, utili anche in fase di ricarica vera e propria. In commercio si possono trovare colorazioni e capacità differenti, infatti potrete scegliere tra 20’000 mAh o 10’000mAh. La versione da 20’000mAh può essere acquistata su Amazon ad un prezzo di listino (spesso in offerta) di 44,95 euro, mentre per quella da 10’000mAh, sono necessari 39,95 euro di listino sempre su Amazon.

Cellularline Tracy

L’ultimo prodotto di cui vi parliamo si chiama Tracy, è un localizzatore di oggetti dalle dimensioni estremamente ridotte, oltre che essere incredibilmente leggero, così da risultare facilmente trasportabile dall’utente praticamente dovunque desideri. E’ perfettamente compatibile con tutti i dispositivi di casa Apple, ha una forma circolare dallo spessore molto ridotto, con un comodo anello portachiavi integrato da permettere l’aggancio ad uno zaino, al portafogli, a valigie, alle chiavi di casa o simili.

Essendo compatibile con gli iPhone e gli iPad, è facile trovarlo tramite l’applicazione Dov’è dell’azienda di Cupertino, oppure facendolo squillare quando è nelle vicinanze (altrimenti lo si può vedere direttamente su mappa). Il funzionamento è garantito dalla presenza di una pila a bottone (precisamente CR2032), la cui autonomia dovrebbe aggirarsi attorno a circa un anno di utilizzo (dipendentemente anche da altri fattori). Data la natura del prodotto stesso, questi presenta certificazione a favore della resistenza all’acqua, per un’immersione fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti, oltre che alla polvere.

Il pairing avviene direttamente tramite l’app Dov’è, il che facilita di molto il collegamento allo smartphone, non richiedendo altri software e app da installare sul proprio dispositivo mobile. Tra le altre tecnologie integrate segnaliamo l’NFC anti-smarrimento e l’anti-tracciamento, così da impedire che altre app o utenti vi possano tracciare contro il vostro consenso. Tracy può essere acquistato sia in confezione singola, ad un prezzo di listino di 24,95 euro, che doppia, come la trovate su Amazon, ad un prezzo di listino che si aggira attorno ai 49 euro.

Cellularline – il kit per viaggiare tranquilli

Nel corso della nostra prova abbiamo davvero potuto ammirare ed apprezzare la completezza che tutti questi prodotti di casa Cellularline riescono a garantire, sia in termini di sicurezza, parlando giustappunto del suddetto Tracy, un piccolo localizzatore da collegare ad esempio alla valigia, evitando così di perderla, o comunque facilitando il recupero in caso di necessità, che di usabilità dei prodotti elettronici nella quotidianità. Un chiaro esempio possono essere i powerbank, pronti a mantenere tutti i device sempre carichi, ma anche i vari porta-cellulari da auto, capaci anche di ricaricare il dispositivo e di raffrescarlo, così da non farvi mancare nulla nel corso delle calde giornate estive, per finire con un semplice caricabatterie da auto (con la presa a 12V), utilissimo proprio nel caso in cui si voglia godere del minor ingombro.

Tutto è condito con prezzi fortemente più bassi del normale, capaci di permettere al consumatore finale di poter godere di un risparmio non da poco, ed allo stesso tempo riuscire ad accedere a prestazioni di livello superiore, mantenendo inalterata anche la qualità costruttiva dei prodotti che si andranno ad aggiungere al carrello.