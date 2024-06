Fastweb: nasce il sito e-commerce dell’operatore

Fastweb attua un nuovo cambiamento nel settore della telefonia italiana con l’introduzione di un sito web e-commerce per la propria clientela. Il gestore realizza uno shop dove gli utenti possono ora acquistare in modo diretto dispositivi tecnologici come tablet, smartphone, router per il wi-fi portatile e tablet.

La nuova piattaforma di Fastweb è stata realizzata grazie ad una collaborazione tra l’operatore e Digitouch Ecommerce, una società che si occupa proprio della gestione e dell’implementazione nei sistemi esistenti di canali di vendita. L’intero sito web per lo shopping è stato studiato con cura affinché la clientela possa trovare facilmente quel che cerca, potendo così visualizzare quali sono i migliori device ora presenti sul mercato. L’acquisto sarà super semplice e soprattutto sicuro in modo da garantire all’utenza la totale sicurezza e privacy dei propri dati.

Il servizio di e-commerce Fastweb spopolerà?

La Fastweb dimostra nuovamente come non si occupi soltanto di offrire ottime tariffe telefoniche, ma allarga i suoi orizzonti toccando un nuovo mondo. L’accesso allo shop è possibile direttamente dall’area personale My Fastweb. Basta infatti creare un account, se non lo si possiede, per poi visualizzare l’intera pagina dedicata ai prodotti. In questa si può ricevere anche assistenza e ottenere tutte le informazioni inerenti ai dispositivi, oltre a poter ovviamente effettuare l’acquisto. La consegna, almeno per adesso, è gratis in tutte le zone d’Italia.

Tutti i negozi Fastweb sparsi per il nostro Paese avranno la nuova possibilità di poter accedere al catalogo dello shop per offrire ai clienti aiuto. L’utente può quindi andare in store per chiedere una consulenza ad un team esperto per scoprire quale sia il migliore prodotto per le proprie esigenze. Una volta scelto, il cliente può anche prenotare il proprio device e poi completare successivamente, attraverso un determinato link per l’acquisto, il proprio ordine. In tal modo Fastweb va a garantire a qualsiasi utente la maggiore flessibilità possibile, indipendentemente dalla modalità in cui si acquista i prodotti.