Samsung sta per dare il via a uno dei suoi eventi più attesi dell’anno, l’Unpacked del 10 luglio, dove non mancheranno di certo le sorprese. Tra i protagonisti indiscussi di questa occasione ci saranno i nuovi Galaxy Tab S10, che si uniranno ai già attesi Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, oltre ai nuovi smartwatch Galaxy Watch7.

Le caratteristiche del Galaxy Tab S10

L’attesa per i Galaxy Tab S10 è palpabile, soprattutto ora che si avvicina la data dell’evento. Già da maggio si erano fatti i primi avvistamenti e ora emergono dettagli sempre più concreti sui modelli attesi: Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra. Tra questi, il primo ad apparire sui radar è stato il Galaxy Tab S10+, recentemente avvistato su Geekbench con il nome in codice SM-X828U.

Quando si parla di Geekbench, ci si aspetta sempre un’analisi dettagliata delle specifiche hardware dei dispositivi testati. Nel caso del Galaxy Tab S10+, sembra che sarà equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 9300+, 12 GB di RAM e il sistema operativo Android 14.

Quello che suscita maggiore interesse è l’adozione da parte di Samsung di un chipset MediaTek per un dispositivo di fascia alta, una scelta insolita considerando la preferenza storica del produttore per i chipset Qualcomm Snapdragon. Questo sembra confermare le indiscrezioni emerse nei mesi scorsi, che suggerivano un maggiore coinvolgimento di MediaTek nella gamma di prodotti Samsung, spingendosi anche oltre i segmenti di mercato più economici.

Il MediaTek Dimensity 9300+, presentato ufficialmente a inizio maggio, rappresenta la punta di diamante dell’offerta MediaTek, progettato per competere direttamente con i migliori chipset di Qualcomm. Dotato di un’unità di elaborazione neurale per l’intelligenza artificiale e una GPU Immortalis-G720 MC12, questo SoC è realizzato con tecnologia a 4nm da TSMC. La configurazione include otto core di alto livello: un Cortex-X4 a 3,25GHz, tre Cortex-X4 a 2,85GHz e quattro Cortex-A720 a 2GHz.

Aspettando l’evento Unpacked

Con il lancio imminente dei Galaxy Tab S10, ci si interroga ora sulle reali performance e sulle innovazioni che Samsung ha introdotto con questi nuovi tablet. La combinazione di potenza e efficienza del MediaTek Dimensity 9300+ promette un’esperienza utente fluida e reattiva, capace di gestire una vasta gamma di attività con facilità.

L’evento Unpacked del 10 luglio sarà la vetrina perfetta per scoprire tutte le caratteristiche dei Galaxy Tab S10 e valutare come Samsung è riuscita a integrare il chipset MediaTek nel suo ecosistema di dispositivi di punta. Non resta che attendere per vedere se Samsung riuscirà a stupire con un nuovo standard nel mondo dei tablet ad alte prestazioni.