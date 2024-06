Nelle ultime settimane il fenomeno delle truffe online è letteralmente esploso e sta prendendo di mira nel dettaglio WhatsApp, la nota applicazione di messaggistica è infatti è diventata mezzo di diffusione per queste truffe che stanno sfruttando tale piattaforma per raggiungere il maggior numero di utenti possibile nel tentativo, ovviamente di truffarli e rubare loro da dati sensibili come le password di accesso ai loro social o i codici bancari.

Nel dettaglio spesso gli utenti si ritrovano a ricevere i messaggi diretti da parte di strani numeri che li invitano a seguire delle indicazioni per ottenere un facile guadagno che poi ovviamente non si rivelerà tale, ma anzi arrecherà un danno non indifferente alla vittima che ci casca.

A quanto pare, però ora i truffatori hanno cambiato strategia e stanno utilizzando un metodo diverso ma efficace allo stesso tempo per raggiungere gli utenti e invogliarli a cadere nella truffa, quello che sta accadendo e che il truffatori stanno creando dei veri e propri gruppi truffa all’interno dei quali aggiungono migliaia di utenti ogni volta con l’obiettivo di far cadere nell’inganno.

Come evitare che accada

Per evitare di ritrovarvi inseriti senza il vostro consenso all’interno di un gruppo truffaldino, esiste un’opzione dedicata che può senza alcun dubbio proteggervi e tutelarvi, basta infatti recarvi nelle impostazioni all’interno del menu legato alla privacy e impostare che ad aggiungervi sui gruppi possono farlo solo i vostri contatti, in tal modo verrete aggiunti all’interno dei gruppi solo da persone che conoscete il cui contatto è salvato all’interno del vostro device, in questo modo taglierete fuori tutti i numeri fraudolenti che non potranno in nessun modo aggiungervi a nessun gruppo.

Ricordate che prestare la massima attenzione in queste situazioni e senza alcun dubbio essenziale per evitare danni anche molto seri alla vostra privacy o ai vostri conti in banca.